Sénégal: Au lendemain de la condamnation de Sonko- La tension toujours vive ; la France, la Cédéao appellent à la retenue

Ce vendredi 02 Juin 2023, la tension était toujours vive à Dakar et dans certaines grandes villes du Sénégal. Plus 24 heures après la condamnation d’Ousmane Sonko à 2ans de prison ferme, pour « corruption de jeunesse ». Selon des images diffusées par la chaine France 24, tous les points stratégiques étaient quadrillés par les policiers anti- émeutes qui dans certains quartiers faisaient usage de grenades lacrymogène pour disperser des jeunes manifestants très déterminés

Si les footballeurs de l’équipe nationale de football ont invité les protagonistes Ils appellent à « un retour à la paix, à la sagesse, et à la justice. », le mouvement « Y en a marre » de son côté, dans un communiqué appelle à « une mobilisation générale dans tout le pays à partir de cet après-midi pour rétablir notre démocratie et l’Etat de droit »

Une sortie qui intervient après l’arrestation illégale et injustifiée, Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y en a marre et vice-coordonnateur de la Plateforme des forces vives de la nation F-24. Sané a fait face au procureur le jeudi 1 juin. Ce dernier a requis l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre. Autrement dit, il sera présenté à un juge d’instruction aujourd’hui vendredi 2 juin.

La condamnation de Sonko a engendré de violentes manifestations à Dakar et dans plusieurs localités de l’intérieur du pays au cours desquelles au moins neuf personnes ont été tuées et de gros dégâts matériels dont l’Université Cheick Antah Diop. Pour Idrissa Seck tout en appelant au calme estime que « l’affaire Ousmane Sonko n’est que le prétexte, pour beaucoup d’autres acteurs, d’attaquer notre pays. Les bandits qui profitent du chaos apparent pour piller »

Face à la situation qui continue de se dégrader et psychose qui s’installe, « Y en marre » demande le rétablissement des réseaux sociaux et du signal de Walf TV. « Le mouvement Y en a marre appelle à une mobilisation générale dans tout le pays à partir de cet après-midi (ce vendredi) pour rétablir notre démocratie et l’Etat de droit dans le respect des lois et règlements de notre constitution. »

A l’international, le Quai d’Orsay(France) et la Cédéao appellent la retenue et à la retenue.

La Cédéao « déplore la perte en vies humaines et appelle à la retenue et au règlement des différends par des moyens pacifiques. La Cédéao condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l’ordre public », précise un communiqué de l’organisation sous régionale. Aussi, le Quai d’Orsay dans un communiqué ajoute que « La France appelle à la retenue, à cesser les violences et à résoudre cette crise, dans le respect de la longue tradition démocratique du Sénégal( …)La France est extrêmement préoccupée par les violences qui ont éclaté hier au Sénégal, qui ont causé la mort de neuf personnes. Elle adresse ses condoléances aux familles des victimes »