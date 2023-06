Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Juin 2023

Sénégal : Tension socio- politique- La Cédéao « inquiète » se saisit du dossier sénégalais…

Les évènements en cours au Sénégal interpellent la communauté internationale. Alors que le nombre personnes ont perdu la vie a atteint le vendredi 02 juin 2023, 10 morts en marge des violences qui ont éclaté dans le sillage de la condamnation de Ousmane Sonko, la Cédéao est sortie de sa réserve. La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a indiqué qu’elle suit avec « inquiétude l’éruption de la violence au Sénégal à la suite du verdict du tribunal concernant l’affaire Ousmane Sonko – Adji Sarr ».(Source: africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Consommation de carburant- Les prix pour le mois de juin 2023 restent inchangés

Les prix du litre des produits pétroliers restent inchangés en Côte d'Ivoire sur la période du 1er au 30 juin 2023 comme au mois de mai, indique une note d'information du ministère ivoirien chargé des activités des Mines, du pétrole et de l'énergie consulté mercredi soir par Abidjan.net. Ainsi, le prix du litre d'essence super sans plomb a été maintenu à 815 Fcfa le litre pour le mois de juin 2023 comme le mois dernier. Le prix du litre du gasoil est resté également le même c'est-à-dire à 655 Fcfa le litre. Les prix des autres produits pétroliers tels que le gaz butane et le pétrole lampant sont restés inchangés pour ce mois de juin 2023. L'ajustement des prix à la pompe du carburant et du gaz butane en Côte d'Ivoire se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des hydrocarbures sur le marché international. (Source : abidjan.net)

Mali : Préparatifs du Référendum constitutionnel- 8.463.084 sont personnalisées

Pour faire le point des préparatifs du référendum constitutionnel du 18 juin 2023 dont la campagne s'ouvre ce vendredi 2 juin, le président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE), Moustapha SM CISSE, a rencontré les représentants des Organisations de la Société civile et ceux des partis politiques. Cette rencontre s'est tenue le jeudi 1er juin 2023 au centre international de conférence de Bamako. Devant les représentants des Organisations de la Société civile et ceux des partis politiques, Moustapha SM CISSE a affirmé que l’AIGE est à pied d’œuvre dans sa mission d’organisation et de gestion de cette opération référendaire. Les chiffres relatifs au fichier électoral sont les suivants : Nombre d’électeurs hommes 4.391.576 ; Nombre d’électeurs femmes 4.071.508 ; Nombre total d’électeurs 8.463.084 ; Nombre de Centres de vote 13.240 ; Nombre de Bureaux de vote 24.416. Il faut rappeler que par le Décret No 2023-0276/PTRM du 5 mai 2023, le président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOITA a convoqué le collège électoral le 18 juin 2023 afin que le peuple malien se prononce sur le projet de constitution. (Source : abamako.com)

Niger : Manquements aux normes pharmaceutiques - La pharmacie 7 Thérapies de Niamey fermée

La pharmacie 7 Thérapies a été astreinte à fermer ses portes pour une durée d’un mois. Cette décision fait suite à la mission d’inspection diligentée par l’Agence Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique (Anrp) en collaboration avec l’Inspection Générale des Services et sur instruction du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales. L’agence a déclaré dans un communiqué que plusieurs constats à titre de manquements aux textes en vigueur, ont été relevés dont entre autres l’approvisionnement auprès d’une tierce personne non autorisée d’un produit de santé et sa dispensation. (Source : aniamey.com)

Rdc : 22ème forum pharmaceutique international - Kinshasa présente au à Dakar

La République démocratique du Congo (Rdc) participe au 22ème forum pharmaceutique international de Dakar (PID) qui se tient du 1er au 4 juin, a indiqué vendredi à l’Acp, le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens, Glorry Panzu. « Une trentaine des pharmaciens congolais participe à ces assises internationales qui visent la création d’un cadre approprié d’échange et de réflexion pour l’ensemble des acteurs du secteur du médicament et autres produits de santé du continent », a déclaré le pharmacien Panzu, au cours de ces assises.« La souveraineté pharmaceutique est très liée à la production locale des médicaments et doit être considérée comme un des piliers de la Couverture Santé Universelle à travers les soins pharmaceutiques encadrés tous par une forte réglementation de ce secteur », a-t-il laissé entendre. (Source : Acp)

Gabon : Etat de santé Ali Bongo - Il juge « grotesque » pour ses adversaires de s’en prendre à sa santé

Lors d’une interview accordée au journal Jeune Afrique, paru ce jeudi 1er juin 2023, le président de la République Ali Bongo Ondimba est revenu sur son état de santé, 5 ans après avoir été victime d’un Accident vasculaire cérébral (Avc). « Certes, je n’ai plus la mobilité physique d’antan. Mais ma vivacité d’esprit, ma force de travail et ma motivation sont décuplées. Posez la question aux présidents Joe Biden, Xi Jinping ou Emmanuel Macron, ils vous le confirmeront « a déclaré le chef de l’État au journal Jeune Afrique. En octobre 2018, le président de la République Ali Bongo Ondimba avait été victime d’un Accident vasculaire cérébral, à Riyad en Arabie Saoudite. Après avoir reçu des soins adéquats, sa santé s’est considérablement améliorée. S’il est vrai que sa mobilité physique est quelque peu réduite, comme il l’a lui-même reconnu, son désir de faire du Gabon un Eldorado demeure constant. (Source : Agp)

Rca : Transactions financières par voie électronique- Une taxe de 1% obligatoire

Les transactions financières par voie électronique seront désormais taxées de 1% pour le compte du gouvernement centrafricain. C’est ce qu’on appelle frais de commissions, liés aux transactions financières par voie électronique. Un arrêté interministériel, daté du 10 mai 2023, fixe les modalités de paiement et de recouvrement de cette taxe. Dorénavant pour toutes transactions financières par voie électronique, le gouvernement doit prélever 1% du montant. Il s’agit des virements électroniques de fonds, des opérations de débits et crédits par carte monétique, des paiements électroniques, des opérations de Mobile Banking, des opérations de Mobile money et toutes autres transactions similaires. En termes simples, si l’on achète du crédit téléphonique pour 1000 Fcfa via Orange money ou Pata Biani de Telecel, le gouvernement prélève 10 francs CFA sur l’opération. Il en est de même pour les transferts et virements de fonds par carte. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa