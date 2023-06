Cote d'Ivoire: Terminal minéralier du Port de San Pedro- Il va renforcer l'offre de service portuaire et de la résilience économique de San Pedro

Bâti sur une superficie de 14 hectares, le Terminal minéralier de San Pedro a été mis en service le 14 septembre 2022 par le Premier ministre, Patrick Achi.

Le Terminal industriel polyvalent de San Pedro est doté de deux quais, dont l’un a une longueur de 220 mètres et est fondé à 14 mètres de profondeur dans l’eau et l’autre, long de 270 mètres est fondé à 15 mètres de profondeur. Rapporte le Cicg.

Cette nouvelle infrastructure et ses équipements de manutention portent la capacité du port à 12 millions de tonnes/an.

Selon la source, la réalisation du terminal marque également l’engagement du gouvernement à soutenir la croissance et la prospérité de San Pedro.

En tant que port de transit pour les pays limitrophes sans littoral et fournisseur de services portuaires de qualité, la construction du Terminal est d’une importance capitale dans la stratégie de développement du pays.

« Ce port ambitionne de desservir la région de la Guinée forestière comme le sud du Mali et l'est du Liberia. Cette position consacre la dynamique de la ville de San Pedro de futur pôle économique de l’Afrique de l’Ouest », Dagnogo Sibiri, opérateur économique à San Pedro. L’ouvrage, d’un investissement de 130 milliards Fcfa, vient renforcer les activités du port de San Pedro et permet d’accueillir six navires par mois.

« Le Port de San Pedro va accueillir de grands navires pour renforcer ses activités de transbordement et d’exportation de productions agricoles et minéralières. Toute chose qui permet de renforcer sa compétitivité », Edmond Nabo, cadre de San Pedro. A terme, le port permettra la création d’environ 200 emplois directs et générera 3 600 emplois indirects.