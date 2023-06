Angola: Le recensement général de la population commence en juillet 2024

Talatona — Le deuxième recensement général de la population et des logements du pays commence le 19 juillet 2024, a annoncé ce vendredi à Luanda, le directeur général de l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais), José Calengi.

Selon le responsable, qui s'adressait à la presse lors d'un séminaire destiné aux techniciens de l'INE, la collecte des données pour le recensement de 2024 se déroulera sur une période de 15 jours.

Avant que ce processus efficace n'ait lieu, selon José Calengi, il est nécessaire de développer certaines activités qui font partie de sa préparation.

A titre d'exemple, le directeur général de l'INE a parlé de la mise à jour cartographique dans le pays et du recensement pilote prévu pour le 19 juillet de l'année en cours, dans les provinces de Luanda, Bengo, Lunda Norte, Cuando Cubango, Bié et Cunene.

Selon les données du Recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2014, l'Angola comptait alors une population de 28,4 millions d'habitants et un taux de fécondité de 6,2 enfants par femme. Le taux est plus élevé en milieu rural, atteignant 8,2 enfants.

Le deuxième recensement général de la population et de l'habitat permettra de connaître précisément le nombre d'habitants du pays, combien d'hommes, de femmes, d'enfants et de personnes âgées, où ils habitent et comment ils habitent.