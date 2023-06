Afrique: Gitex Africa - Focus sur les impacts sociaux de l'IA

Marrakech — Le débat sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle (IA) a été au centre d'une session, tenue vendredi à Marrakech, dans le cadre des travaux de la première édition du "GITEX Africa", le plus grand salon de la technologie et des startups en Afrique.

Cette session a mis en avant la progression rapide de l'intelligence artificielle qui vient repousser les limites de ce que l'on croyait auparavant possible, transformer les industries et améliorer les vies.

Intervenant à cette occasion, le Chief Operating Officer de PresightAI, Adel Al Sharji, a relevé que la société peut être "très productive" grâce à l'intelligence artificielle avec une production qui peut être doublée par 20, notant que l'IA permet de réduire le temps nécessaire à compléter une tâche et de générer plus facilement des rapports de grande importance pour la prise de décision.

Et d'ajouter que de nouvelles opportunités d'emploi peuvent être créées grâce à l'IA qui aide dans la création de nouvelles technologies pouvant apporter une valeur ajoutée pour les acteurs des différents secteurs.

Dans ce sillage, M. Al Sharji a indiqué que dans le secteur de la santé, l'IA peut être déployée pour le développement de nouveaux traitements et la prévention précoce de maladie, alors qu'au volet politique, l'IA peut être utilisée pour créer des plateformes interactives entre les différents acteurs du gouvernement et le public.

Au volet sécuritaire, l'IA est exploitable pour faire régner la sécurité dans les espaces, notamment les villes, les écoles et les rues, tandis qu'en matière de développement durable, il permettrait notamment de protéger l'environnement et de gérer de manière efficiente la consommation de l'électricité et de l'eau, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le Global Head de Nvidia AI Technology Centre à Singapour, Simon See, a soulevé que l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle et que son existence remonte à la naissance des machines, mais ce n'est que récemment qu'elle a été démocratisée notamment avec la disponibilité de grandes bases de données et l'amélioration des algorithmes.

Récemment, le monde connait l'intégration des algorithmes prédictifs, qui sont des modèles mathématiques conçus pour anticiper les résultats futurs les plus sûrs, et la reconnaissance faciale dans de nombreux produits commerciaux, a-t-il poursuivi, notant que l'une des caractéristiques les plus importantes de la phase actuelle de l'intelligence artificielle est que, contrairement au passé, il existe maintenant plusieurs implémentations qui la rendent très omniprésente dans la vie de tous les jours.

Et de souligner que l'explosion de l'intelligence artificielle générative attire désormais beaucoup d'attention surtout avec le grand nombre d'applications qui ont été développées récemment permettant de produire par exemple des vidéos et composer de la musique en donnant des commandes simplement à travers un texte écrit, ce qui permettrait d'accomplir en quelques minutes un travail laborieux qui nécessitait des semaines auparavant.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de grande envergure porté par l'Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, a réuni, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.