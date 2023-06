Maroc: M. Mayara participe à la 49ème réunion du Bureau de l'APM prévue du 4 au 8 juin à Rome

Rabat — Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, participe, en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), à la 49ème réunion du Bureau de l'APM prévue du 4 au 08 juin à Rome.

La Chambre des conseillers indique dans un communiqué que cette participation se veut une occasion pour M. Mayara de s'entretenir avec des responsables gouvernementaux et des parlementaires représentant les républiques d'Italie et de Sain-Marin dans le cadre de sa présidence de l'APM, en vue de renforcer la coopération, la coordination et la convergence des vues sur des questions d'intérêt commun.

M. Mayara a été élu à l'unanimité nouveau président de cette organisation parlementaire internationale pour la période 2023-2024 à l'issue de sa 17ème session plénière qui a eu lieu récemment au parlement marocain, rappelle-t-on.

L'APM est une organisation internationale créée en 2005 par les parlements nationaux des pays de la région Euro-méditerranéenne. Elle est le successeur légal de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), lancée au début des années 90.

L'objectif principal de l'APM est de forger une coopération politique, économique et sociale entre les États membres afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels est confrontée la région Euro-méditerranéenne et du Golfe, et de créer un espace de paix et de prospérité pour ses peuples.

L'APM réalise l'essentiel de son travail au sein de trois Commissions permanentes. Elle se réunit chaque année en Session plénière. Elle peut également créer des groupes de travail, des comités ad hoc ou des groupes de travail spéciaux pour traiter un sujet particulier (la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la confiance, le soutien à la paix, la résolution des conflits, le processus de paix au Moyen-Orient, les migrations massives, le libre-échange et les investissements, l'intégration économique, le changement climatique, l'énergie, les droits de l'homme, le dialogue des civilisations, les questions de genre, etc...).