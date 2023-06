Maroc: SIEL-2023 - Rencontre autour de l'édition en tant que résistance nécessaire au processus créatif

Rabat — Des éditrices marocaines et québécoises ont mis en exergue le rôle important de la résistance dans le processus créatif, lors d'une rencontre organisée, vendredi à Rabat, dans le cadre de la 28ème édition du Salon international du livre et de l'édition (SIEL-2023).

Au fil de cette réunion, les panélistes ont évoqué de nombreuses thématiques qui touchent essentiellement à la relation entre l'auteur et l'éditeur, relevant que l'éditeur se doit de développer "une vision pour le livre", d'où l'importance d'engager le dialogue avec les auteurs pour parvenir à un produit fini qui répond aux critères de chaque partie.

Par ailleurs, les éditrices ont passé en revue les nombreux enjeux liés au processus éditorial, dont le développement d'une vie pour le livre "après sa parution", ce qui explique la nécessité de se conformer à certaines conditions commerciales et de trouver un terrain d'entente avec l'auteur sur quelques volets dont la couverture et le titre.

Outre la relation entre l'éditeur et l'auteur, les panélistes ont évoqué les problématiques liées à la circulation du livre au sein de l'espace francophone, invitant les auteurs à s'émanciper de l'influence du folklore et de la tradition pour développer une écriture beaucoup plus contemporaine et inclusive.

Défendant la littérature francophone face à la déferlante anglaise, elles ont plaidé pour un meilleur accompagnement et un soutien financier afin de renforcer le positionnement du livre francophone sur le marché littéraire.

Elles ont également appelé à "un assainissement" et une "professionnalisation" de l'industrie marocaine du livre à toutes les échelles, ainsi qu'au développement d'une véritable charte éthique répondant aux besoins de chaque partie prenante. Et de rappeler que le projet du manuscrit exige des éditeurs et des auteurs de travailler ensemble afin de faire rayonner la littérature et participer ainsi au développement de la société.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL-2023, qui se poursuit jusqu'au 11 juin, est marqué par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.

Le choix du Québec comme invité spécial offre, par ailleurs, une excellente occasion de célébrer le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, qui connaissent une dynamique remarquable à tous les niveaux. Il s'agit également pour les visiteurs de plonger dans l'univers culturel propre au Québec et de découvrir ses créateurs et ses écrivains.

D'autre part, la littérature africaine, qui a été l'invitée d'honneur de l'édition 2022 dans le cadre de la célébration de "Rabat, Capitale africaine de la culture", sera encore présente en force cette année, notamment avec la présence de l'écrivain nigérian Wole Soyinka, premier lauréat africain du prix Nobel (1986).

Au menu de cette édition figurent plusieurs événements culturels, en plus de la mise en place d'un espace spécialement dédié aux enfants, proposant un large éventail d'ateliers et d'activités scientifiques et culturelles destinés à renforcer la relation des enfants avec l'apprentissage et les livres.