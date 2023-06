Maroc: La participation du parlement au SIEL de Rabat, une manière de montrer son ouverture

Rabat — La participation du parlement à la 28ème édition du Salon international de l'édition et du livre de Rabat (SIEL 2023) est une manière pour cette institution de montrer son ouverture responsable et d'instaurer aussi un contact direct avec les visiteurs du Salon, ce qui favorise la consolidation des acquis du travail parlementaire et contribue également à aiguiser la conscience politique chez les citoyens.

Cette année, la présence des deux chambres du parlement à ce rendez-vous culturel annuel intervient un contexte marqué par un engagement résolu de l'institution parlementaire à consacrer la transparence, à favoriser la matérialisation effective du droit d'accès à l'information et aussi à livrer une information aisément accessible à tous sur sa composition, des structures, ses prérogatives ainsi que son rôle fondamental dans la promotion de la pratique démocratique.

Comme en témoigne son pavillon au SIEL de Rabat qui connaît une affluence importance de visiteurs, entre autres, des chercheurs, des universitaires, des intellectuels ou encore des acteurs politiques et institutionnels, outre des étudiants et des élèves qui découvrent ainsi le travail du parlement à travers ses archives, ses éditions et ses activités ainsi que des explications données par des fonctionnaires des deux chambres.

Une invitation à la découverte et à la connaissance favorisée aussi par le design du pavillon et son authenticité avec un stand réservé à la Chambre des représentants et un autre à la Chambre des conseillers et au milieu, une maquette de la coupole du parlement.

Dans ce pavillon, le visiteur peut accéder aux éditions du parlement concernant la production législative ou encore le bilan des travaux des deux chambres du parlement ainsi que des publications contenant les discours de SM le Roi Mohammed VI prononcées devant les parlementaires lors des cérémonies d'ouverture des sessions entre 1999 et 2019, outre des publications réservées aux programmes gouvernementaux ainsi qu'un guide général des délibérations parlementaires durant la période 1965 à 2002.

Mieux, le pavillon fournit aux visiteurs, surtout les chercheurs, l'accès à une application facilement téléchargeable qui permet de consulter la production législative tout en donnant accès au portail du parlement conçu en cinq langues (Arabe, Amazighe, Français, Anglais et Espagnol), à la grande satisfaction générale des visiteurs.

Au menu aussi, des brochures en langues arabe et française qui renseignent sur les rôles, les prérogatives et la composition des deux chambres du parlement, outre le travail des commissions parlementaires permanentes, des groupes et groupements parlementaires ainsi que des informations sur l'histoire du parlement depuis sa création.

Les visiteurs ont également le privilège de consulter des rapports et des documents assez anciens des commissions parlementaire comme celui de la commission des finances, de la planification et du développement régional sur le le projet de loi relatif à l'organisation de l'expertise comptable et la création de l'ordre des experts comptables lors de la session d'avril 1992, le rapport de cette même commission sur le projet de loi des finances 1980 ou encore le rapport de la commission de la justice, de la législation, des droits de l'homme et de la fonction publique au sujet du projet du règlement intérieur de la Chambre des représentants lors de la session d'octobre 1994.

Par ailleurs, le pavillon dispose d'une salle de conférences doté d'un écran interactif exposant tout ce qui concerne le volet législatif et l'activité des commissions parlementaires, coeur battant du parlement. La salle présente aussi des extraits de discours royaux prononcés lors de l'ouverture des sessions législatives d'octobre 2011 et d'octobre 2021 ainsi que des extraits de discours royaux du regretté souverain feu SM le Roi Hassan II lors de l'ouverture de la session législative de décembre 1997 et lors de l'année législative 1963-1964.

Le pavillon expose aussi les portraits des présidents des deux chambres du parlement ainsi que des photos des séances plénières datant de la première législature 1963-1965 à la 11ème législature 2021-2026.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara a affirmé que cette participation du parlement au SIEL de Rabat vise à faire découvrir à l'ensemble des Marocains le rôle de l'institution parlementaire en tant que pouvoir législatif.

"Ce pavillon est une illustration de la démocratie visant à expliquer au grand public, surtout les enfants, l'activité parlementaire dans le cadre d'une édition du SIEL qui fait la part belle à la culture marocaine à travers le livre", a-t-il souligné lors de sa visite du pavillon en compagnie du premier président de la Chambre des conseillers, Mohamed Hanine et en présence du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Quant aux visiteurs, notamment les chercheurs, les étudiants et les élèves, présents en grand nombre dans ce pavillon depuis le coup d'envoi de cette 28ème édition du SIEL de Rabat, ils ne cachent pas leur satisfaction, saluant le parlement pour son ouverture et sa communication citoyenne.