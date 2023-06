Maroc: Transport et logistique - LOGISMED, du 13 au 15 juin 2023 à Casablanca

Casablanca — LOGISMED, Salon International du Transport et de la Logistique pour l'Afrique et la Méditerranée, se tiendra du 13 au 15 juin 2023 à Casablanca sous le thème "L'omnicanalité, véritable révolution de la logistique de distribution : Tendances et défis".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Salon, qui réunira tous les acteurs du transport, de la logistique et de la supply chain, a pour objectif de mettre en lien les professionnels du secteur, les industriels et les distributeurs, pour créer du business et trouver des réponses aux enjeux économiques et environnementaux du moment, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

En plus de la partie exposition, la manifestation propose des conférences de haut-niveau, des tables rondes et des démonstrations, des rendez-vous B2B et bien d'autres animations.

Quelles évolutions connait la logistique ?

Les métiers du transport et de la logistique évoluent énormément et la pandémie a accéléré le mouvement. Il a fallu s'adapter face à l'explosion des commandes en ligne B to C, au renchérissement des carburants depuis la guerre en Ukraine, aux crises géopolitiques et aux difficultés d'approvisionnement des matières premières.

Rebondir aujourd'hui signifie de faire face aux défis et enjeux, à la fois humains, technologiques et environnementaux pour tendre vers une logistique plus performante : la nécessité de digitalisation pour gagner en agilité, la cybersécurité pour assurer la protection des systèmes d'informations et des données, la satisfaction client devient la priorité, la gestion des risques liés à la chaine logistique, la logistique urbaine devient un élément clé de la supply chain au sein des villes, la décarbonation devenue aujourd'hui une des préoccupations majeures, le transport multimodal, la mutualisation et la massification des flux pour la réduction des couts et des émissions de CO2, l'automatisation des entrepôts pour augmenter la productivité logistique et optimiser la surface de stockage ...

Une thématique forte sur l'omnicanalité

L'omnicanalité est un concept qui vise à offrir aux clients une expérience d'achat unique quel que soit le canal utilisé (magasin physique, site web, application mobile, etc.).

Cette stratégie est adoptée par les entreprises pour accompagner l'augmentation constante des exigences liées au e-commerce, le changement dans les comportements d'achats de leurs clients et pour répondre, de façon cohérente, aux exigences des consommateurs qui deviennent de plus en plus connectés et imprévisibles.

L'une des clés pour y parvenir repose sur un robuste ensemble de technologies couvrant l'ensemble de la supply chain, permettant d'aider les entreprises à relever ces défis.

Une belle vitrine pour les métiers de la filière

Logismed est utile et opportun tant l'activité de transport et de logistique connaît une véritable révolution, aussi bien d'un point de vue humain qu'environnemental. Le salon sera une belle vitrine pour favoriser les rencontres et donner une visibilité à nos métiers.

Cet événement s'adresse aux acteurs des secteurs de l'industrie, du commerce et de la distribution en quête de solutions dont ils ont besoin pour développer leurs projets et améliorer leur compétitivité et leur avantage concurrentiel.

Le salon porte une vision globale en couvrant l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement : les prestataires de transport et logistique, les nouvelles technologies, digital et systèmes d'informations, les équipementiers de transport, le conditionnement et emballage, l'immobilier et structures, les solutions de manutention et d'entreposage, la sécurité, sûreté et cyber, le conseil, la formation et les services aux entreprises ...

Les objectifs du salon

Ce Salon auquel sont attendus 4.000 visiteurs, connaitra la participation de 800 exposants nationaux et internationaux durant 3 journées de travail dédiées au business et partage d'expériences. L'objectif étant de promouvoir les métiers de la filière, offrir des solutions répondant aux besoins des entreprises, proposer des temps de réflexions et d'analyses, et d'organiser des rencontres B2B.

Des conférences de haut niveau

Pendant toute la durée de l'événement, des conférences et tables rondes fortes seront organisées afin de permettre aux participants d'échanger, d'appréhender les enjeux du moment et les dernières tendances, de partager leur expérience et de réfléchir aux évolutions de la logistique de demain.

Pour cette dixième édition, un vaste programme sur les thématiques du moment, animées par 45 speakers d'exception, a été mis en place. Il sera question des enjeux de la supply chain, des nouvelles pratiques digitales, de l'entrepôt omnicanal, des nouveaux schémas de distribution, du management des compétences logistiques, ainsi que de la décarbonation de la chaine logistique.

Les temps forts du salon

Logismed 2023 est également un large panel de temps forts qui permet aux participants d'appréhender les enjeux du secteur à travers des conférences et des ateliers animés par des professionnels, des partenaires et des experts :

- Les Rencontres du Digital by PortNet

Les Rencontres du Digital de Portnet réunissent les acteurs et décideurs des écosystèmes digital, logistique et du commerce extérieur pour débattre, échanger et formuler des propositions. Cet événement se déroulera le mercredi 14 juin sous le thème : "La logistique dans le commerce extérieur à l'ère de l'omnicanalité : surmonter les défis et maximiser les opportunités"

- Logismed fête ses 10 ans

Logismed fête cette année son 10e anniversaire dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Pour l'occasion, nous avons à coeur de faire de cet évènement un rendez-vous exceptionnel.

Logismed connait une formidable aventure depuis 2012. Cet anniversaire vise à célébrer cette longue et belle histoire riche en événements mais aussi en professionnels qui ont permis d'affirmer l'importance du transport, de la logistique et de la Supply Chain pour la performance de nos entreprises.