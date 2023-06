Maroc: Lutte anti-terroriste - La 'Plateforme de Marrakech', une importante contribution en vue d'une réponse régionale plus forte (Haut responsable onusien)

Tanger — La "Plateforme de Marrakech" est une contribution importante en vue d'une réponse régionale plus forte dans la lutte contre le terrorisme, a affirmé, vendredi à Tanger, le Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (ONUCT), Vladimir Ivanovich Voronkov.

"La nature de plus en plus complexe de la menace terroriste exige une coopération multilatérale et des approches multi-agences pour aboutir à une réponse régionale plus forte et plus cohérente. La plateforme de Marrakech est une contribution importante dans ce sens", a indiqué M. Voronkov à l'ouverture de la 2ème édition de la Réunion de Haut Niveau des Chefs d'Agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique "Plateforme de Marrakech", sous la coprésidence du Maroc et du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT).

A cette occasion, M. Voronkov a exprimé sa sincère gratitude au Royaume du Maroc pour "l'immense soutien" qu'il apporte au Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, ainsi que pour avoir accueilli la deuxième réunion annuelle de la Plateforme de Marrakech, cette année à Tanger.

Le responsable onusien a rappelé dans ce contexte l'ouverture, en juin de l'année dernière, par l'UNOCT de son Bureau Programme à Rabat et de son centre de formation pour la lutte contre le terrorisme en Afrique, et ce avec le « soutien politique fort et la contribution financière généreuse du gouvernement du Maroc ».

"Je suis très fier de dire que depuis son ouverture, le Bureau de Rabat a déjà mené d'importantes activités de renforcement des capacités avec nos partenaires du Maroc", s'est-il-réjoui, citant notamment le lancement l'année dernière du programme de formation spécialisée sur les enquêtes antiterroristes.

Les membres du personnel de l'ONUCT du programme d'enquêtes antiterroristes, du projet "Kidnap for Ransom" et du programme "Global Fusion Cells" opèrent désormais également à partir de Rabat, ce qui garantit leur proximité avec les États membres africains et facilite une prestation « plus adaptée et plus efficace », a-t-il expliqué.

M. Voronkov n'a pas manqué à cette occasion de «remercier à nouveau le Royaume du Maroc, ainsi que les observateurs, le Royaume d'Arabie Saoudite, l'État du Qatar, le Brésil et l'Union européenne » pour leur soutien qui a permis de « développer et de mettre en oeuvre efficacement nos programmes sur l'ensemble du continent »

Il s'est, en outre, félicité de la "coopération stratégique" entre le Maroc et le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, relevant que cette réunion de la "Plateforme de Marrakech" est l'occasion pour "discuter des moyens pratiques de soutenir les États membres africains dans une lutte plus efficace contre le terrorisme".

"La Plateforme de Marrakech connait un niveau de participation croissant", s'est-il félicité, soulignant que cette réunion de haut niveau constitue une opportunité pour engager "une discussion ouverte avec les parties prenantes nationales sur les stratégies et les approches visant à renforcer la coopération régionale en matière de lutte anti-terroriste".

M. Voronkov a noté que cet événement de deux jours sera une occasion pour relever les défis communs de la coopération inter-agences, partager les bonnes pratiques en matière de prise de décision stratégique et renforcer les approches nationales de la lutte antiterroriste.

Il a ajouté à cet égard que l'Afrique reste une priorité pour le ONUCT, annonçant à ce propos l'organisation, début 2024 à Abuja, en collaboration avec le gouvernement du Nigeria, d'un sommet africain sur la lutte contre le terrorisme sous le thème "Renforcer la coopération régionale et les institutions pour faire face à l'évolution de la menace terroriste en Afrique ».