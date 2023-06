Congo-Kinshasa: Kinshasa - Mgr Marcel Utembi invite les occupants de l'Espace Grande Orientale à faire la promotion de la paix et du vivre-ensemble

Mgr Marcel Utembi, archevêque métropolitain de Kisangani, a invité jeudi 1er juin, les occupants de l'Espace Grande Orientale à vulgariser faire la promotion de la paix et du vivre-ensemble. Il a lancé cet appel lors du vernissage de l'ouvrage « Actes du Forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'Espace Grande Orientale ».

Ce livre reprend notamment, les recommandations et conclusions dudit Forum, organisé à Kisangani, en décembre dernier. En sa qualité de facilitateur de ces assises, Monseigneur Utembi appelle les Congolais et particulièrement les filles et fils de l'Espace Grande Orientale à vulgariser cet ouvrage.

« Les moments passés à Kisangani, du 27 au 30 décembre dernier, furent de beaux moments de retrouvailles qui nous ont permis de prendre conscience de la vérité selon laquelle, ensemble nous sommes forts, ensemble nous pouvons aller plus loin, ensemble nous pouvons transformer notre Espace Grande orientale », a-t-il interpellé.

Pour ce prélat catholique, la poursuite du bien-être commun devrait être au centre des aspirations des filles et fils de la Grande orientale :

« Il importe pour ainsi dire d'exploiter nos diversités dans la complémentarité pour rechercher le bien-être, l'intérêt commun pour faire gagner l'espace Grande orientale. Je vous invite à garder vif l'esprit et la lettre du Forum de Kisangani pour bâtir un leadership collectif fort dans les différents secteurs de la vie sociale, économique, culturelle, politique... Nous en sommes capables, vous en êtes capables, ainsi nous serons en mesure de restaurer la paix, le vivre-ensemble et de promouvoir le développement de l'Espace Grande Orientale ».

La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo a abrité, du 27 au 30 décembre dernier, un forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de « la Grande orientale ». Les participants à ces assises ont réfléchi sur les options idoines à lever pour booster le développement de cette partie du pays, dotée d'énormes ressources humaines et naturelles, mais confrontée à la pauvreté et l'insécurité.