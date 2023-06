Sénégal: Affaire Sweet Beauty - Gana Guèye et Krépin Diatta chargent la justice

Les internationaux sénégalais, champions d'Afrique, Idrissa Gana Guèye et Krépin Diatta sont montés au créneau pour dénoncer la justice sénégalaise suite à la décision qu'elle a rendue hier, jeudi 1er juin dans l'affaire «Sweet Beauty» opposant Ousmane Sonko et Adja Raby Sarr. Pour le joueur le plus capé de l'histoire du football sénégalais, «la justice du pays est éclatée». Quant à l'attaquant de l'As Monaco, il doute de la sincérité du verdict. Plus modérés qu'eux, Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly avaient exprimé leurs vives préoccupations.

Gana Guèye n'est pas resté insensible face à ce qui se passe actuellement dans son pays au Sénégal, avec notamment une situation tendue, émaillée de violentes manifestations après la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de jeunesse et quatre morts déjà. Le milieu de terrain des Lions et d'Everton qui n'a pas pu se retenir face à la gravité du moment, a réagi sur les réseaux sociaux (Twitter). « La justice de ce pays est éclatée, beaucoup trop d'injustices », a-t-il tweeté.

Abdou Diallo avait montré la voie

Le joueur le capé de l'histoire du football sénégalais n'est pas le premier à réagir face à la situation préoccupante que traverse son pays. Le premier à alerter, a été Abdou Lakhat Diallo. Suite aux douloureux événements de Ngor et Ziguinchor, le champion d'Afrique avait posté le tweet suivant : «Loin de moi l'idée de parler politique, d'inciter ou d'influencer à quelque parole ou acte mais au vu de l'actualité dramatique. Je me sens obligé de parler. Tout d'abord je présente mes condoléances aux familles des défunts de Ziguinchor. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Sans oublier ceux de Ngor d'il y a quelques jours. Nous prions pour vous».

«Beaucoup de gens m'interpellent en commentaire pour que je prenne position avec un avis politique tranché mais au vu de ma position je ne me sens pas légitime à cela. Néanmoins je ne peux rester insensible à la vue de civiles et force de l'ordre à l'agonie. Il est impossible de banaliser une telle atrocité et encore plus quand ceci se passe entre frères et soeurs au sein de leur magnifique pays qu'ils partagent et à coup sûr aiment».

Kaliou Koulibaly avait suivi

Le sociétaire de RB Leipzig (Allemagne) avait invoqué la Sourate 5 verset 32 du Coran qui dispose : « C'est pour cela que Nous avons prescrit aux Bani Isra'il que celui qui tue une âme sans qu'elle n'ait tué une autre âme ou commis un désordre sur la Terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. »

Il termine par ceci : «Qu'Allah préserve la paix au Sénégal. Et pour ceux qui pourraient contribuer au bien de mon pays par leur acte ou leur parole, je leur demande seulement de faire preuve de discernement et de justesse dans l'intérêt du peuple. Vous m'avez apporté tellement que je suis même mal à l'aise face à ces souffrances car finalement impuissant. Ce message est ma modeste contribution et j'espère qu'il touchera le coeur de ceux qui peuvent réellement agir».

Quelques heures, c'était au tour du Capitaine Kalidou Koulibaly de sortir de sa réserve. Toujours via le réseau social Twitter, il écrit : «Dessinons ensemble la PAIX au Sénégal. Manko indi JAAM ci Sénégal. LOVE my country and my people».

«Où est la justice ?», s'interroge Krépin Diatta

Par ailleurs, contrairement à Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, a lui aussi, à l'image de Idrissa Gana Guèye, décidé de charger la justice. Sur sa page Instagram officielle, l'attaquant de l'As Monaco n'y va pas de main morte. «Depuis deux ans, le pays traverse des moments très difficiles, notamment dans le domaine politique. Deux ans qu'un cas de viol sème la terreur, le chaos et des pertes humaines pour finalement sortir un verdict et une condamnation d'un citoyen sur des faits outre que ce dont il est accusé depuis des années, où est la justice dans tout ça ? Pensez à la patrie d'abord, ressaisissez-vous, le Sénégal est un pays avec des valeurs. Au final, le plus grand des juges nous jugera ! Que la paix règne dans notre très cher pays» a-t-il écrit l'attaquant international sénégalais.