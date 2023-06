Ghana: André Ayew quitte Nottingham Forest (Officiel)

André Ayew quitte Nottingham Forest après quatre mois passés dans l'équipe de la Premier League. L'annonce est faite ce vendredi.

Nottingham Forest annonce une vague de joueurs non retenus pour la saison prochaine. Les noms sont : André Ayew, Cafu, Jack Colback, Jesse Lingard, Jordan Smith et Lyle Taylor. L'international ghanéen de 33 ans ne sera donc pas dans l'équipe anglaise la saison prochaine.

Après avoir atterri en Premier League, d'Al Sadd SC du Qatar, au début du mois de février 2023, le retour de l'attaquant des Black Stars dans l'élite anglaise n'a duré que 13 matchs. Cela a permis à André Ayew d'atteindre la barre des 100 matchs en premier League.

#NFFC can confirm its retained list following the conclusion of the 2022/23 @premierleague campaign.

-- Nottingham Forest (@NFFC) June 2, 2023