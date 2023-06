Sénégal: Situation au Sénégal - Le SAES appelle au calme et à la retenue

Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) condamne dans un communiqué « le saccage inacceptable des biens publics et privés dans les universités ».

Le SAES regrette et fustige toutes les formes de violence, s'incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances aux familles des personnes disparues et au peuple sénégalais. Le SAES témoigne «sa solidarité et sa compassion aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement ».

Le SAES appelle «au calme et à la retenue et interpelle le Président de la République, le Gouvernement du Sénégal, les acteurs politiques, la société civile, les forces vives de la Nation pour une pacification de l'espace public et un dialogue sincère entre tous les acteurs, sans distinction».

Les membres de ce syndicat demandent à l'État du Sénégal «de jouer pleinement son rôle de garant des libertés individuelles et collectives, d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans le respect de la loi».