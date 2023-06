Nigeria: Cité à la tête du Nigéria, Mosimane évoque son avenir - « La mission avec Al Ahli Jeddah est terminée »

Alors que la presse africaine envoie Pitso Mosimane à la tête des Super Eagles du Nigéria, l'entraîneur sud-africain réagit avec une réponse claire.

L'ancien patron d'Al Ahly a permis à Al Ahli Jeddah d'être promu en Saudi Pro League après une seule saison. Cependant, l'équipe d'Arabie Saoudite a sous-entendu à Mosimane qu'il ambitionne de nommer si possible un autre plus expérimenté à sa place. Une opportunité pour le Sud-Africain de prendre la tête des Super Eagles du Nigéria où il est cité.

« Le président d'Al Ahli Jeddah a déclaré, interrogé sur ma continuité après la promotion, qu'il avait de plus grandes ambitions. Il lui est donc possible de faire venir un entraîneur d'Europe ou d'Amérique du Sud. Et cela ne me pose aucun problème. Ma mission avec Al Ahli Jeddah est terminée, et j'ai encore un an dans mon contrat », a confié Mosimane selon KingFut.