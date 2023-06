Nigeria: Benjamin Fredrick - L'Europe s'arrache le défenseur du Nigéria U20

Des informations révèlent qu'au moins quatre grandes équipes d'Europe ont leurs yeux rivés sur le jeune international nigérian Benjamin Fredrick.

Le défenseur de 17 ans a réalisé des prestations impressionnantes avec l'équipe U20 du Nigéria à l'actuel Mondial U20 ans de la FIFA. La star du Simoiben FC au Nigéria et les Flying Eagles sont la seule équipe africaine qualifiée en quarts de finale du tournoi qui se déroule actuellement en Argentine.

Selon Fabrizio Romano, des équipes d'Europe sont déjà sur les traces de Benjamin Fredrick. Le journaliste italien cite Midtjylland, Villarreal, le RB Leipzig, le Bayern Munich et Manchester City. Benjamin Fredrick et le Bayern Munich.

Benjamin Fredrick et le Nigéria U20 doivent défier la Corée du Sud le dimanche 04 juin 2023 en quarts de finale du Mondial U20.

Solid performance last night for 18 yo CB Benjamin Fredrick with Nigeria at U20 World Cup. 🇳🇬 #U20WC

Several teams are following him - in particular Man City, Bayern Munich and Villarreal scouts are monitoring him. https://t.co/apbVYMzgVt

-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023