Cameroun: Onana s'en prend à Song, « mensonges »

Alors que Rigobert Song révèle qu'il entretient de bonnes relations avec André Onana, le gardien de but camerounais dit que ces propos sont mensongères.

Le sélectionneur des Lions indomptables a évoqué leur brouille avec le portier de l'Inter Milan en conférence de presse. « Comme je l'ai dit, c'est lui qui ne veut plus jouer pour le Cameroun. La porte lui est toujours ouverte. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que nous nous parlons beaucoup au téléphone, comme vous le faites avec un frère aîné ou un cadet. Il n'y a pas de problèmes entre nous. Il sait très bien ce qu'il faut faire pour revenir dans l'équipe nationale », a déclaré Song.

En réponse, Onana a été claire et nette via les réseaux sociaux. « Les choses s'effondrent rapidement lorsqu'elles sont liées à des mensonges. » Non-convoqué pour le match amical du Cameroun contre le Mexique le 11 juin, la star de 27 ans et Song n'ont pas fini d'alimenter leur saga qui date de la fin d'année dernière.

🎙️ Rigobert Song en conférence de presse sur André Onana:

"Est ce que vous savez que j'échange avec lui? On a de bons rapports lui et moi. Mais il sait ce qu'il a à faire pour être intégré dans le collectif. Il sait que ma posture de manager sélectionneur me pousse à privilégier...

-- La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) June 1, 2023

🔵🦁André onana s'exprime sur Instagram le jour même que Rigobert Song a convoqué les joueurs !

«"Les choses se séparent si facilement quand elles ont été maintenues ensemble par des mensonges.»"🇨🇲

-- L'equipe237 (@LEquipe237) June 2, 2023