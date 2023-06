Gabon: Présidentielle 2023 - Chantal Mebaley sensibilise sa base sur l'importance de se faire enrôler

Le regroupement des quartiers de Ngouekouela et Ovan centre ont reçu la visite de leur Sénatrice Chantal Mebaley épse Fundi le week -end écoulé. La Déléguée nationale de l'Ufpdg avait pour mission, de sensibiliser les femmes et la jeunesse de cette commune d'Ovan sur l'importance, pour ces derniers, de se faire enrôler.

Un acte citoyen qui permettra au moment venu, pour cette population du département de la Mvoung, de réaffirmer leur soutien et leur vote au candidat du PDG aux prochaines échéances électorales d'aout.

Comme à leur habitude, avec chants et danses, les femmes et les jeunes du regroupement des quartiers de Ngouekouela et Ovan centre ont accueilli celle qu'elles appellent affectueusement « Maman Chantal », Sénatrice du département de la Mvoung. Elle leur a édifié sur la nécessiter de se faire enrôler .

Au cour de leurs échanges, la responsable des femmes du PDG a insisté, non seulement sur le fait de s'enrôler, mais aussi, de voter le candidat et les candidats du PDG aux élections d'aout prochain. « Nous devrions maintenir le cap. Depuis 2016, tout le département de la Mvoung est derrière le président Ali. Je vous exhorte à le refaire doublement en août prochain pour la présidentielle, les locales et les législatives » a-t-elle donné comme consigne à la population venue nombreuse.

La jeunesse et les femmes de la commune d'Ovan ont réaffirmé leur soutien au président Ali Bongo Ondimba et disent relayer le message à ceux qui sont encore septiques.