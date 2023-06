Cote d'Ivoire: District Autonome des Lacs - Le N'zrama Festival pour mettre en évidence les 03 étoiles du centre de la Côte d'Ivoire

Lancée officiellement le jeudi 1er juin 2023, à Abidjan, la première édition du "N'zrama Festival" se tiendra les 28, 29 et 30 juillet 2023 à Toumodi. Une ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bélier.

La ministre-gouverneure du District autonome des Lacs, Raymonde Goudou Coffie initiatrice dudit Festival a indiqué que cela vise à stimuler la croissance économique du district autonome. Et cela, en mettant en valeur les atouts scientifiques, culturels et touristiques de la région.

« N'zrama Festival met en évidence les trois étoiles du centre de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des régions du bélier, de l'Iffou, et du Nzi », déclaré Mme Raymonde Goudou-Coffie. Et d'ajouter que ce Festival vise également à relever les potentialités économiques, culturels et touristiques du district. «Nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le chômage, d'encourager les femmes dans leur autonomisation et de maintenir la cohésion et la paix. C'est ainsi que N'zrama est né pour montrer à la population ivoirienne qu'il est possible de faire autrement et même plus », a expliqué la ministre Raymonde Goudou-Coffie.

Le peuple Bron invité spécial

Perçu comme un produit d'appel touristique, c'est tout naturellement que le ministre Siandou Fofana en charge du Tourisme a apporté son soutien à la ministre-gouverneure. « Nos équipes continuerons d'apporter leur appui et leur soutien. Nous serons à vos côtés et nous veillerons à faire en sorte que nos équipes sillonnent tout le district et que nous fassions en sorte de vous faire une restitution des acquis et de ce que nous serons à mesure de vous apporter », a-t-il promis.

Pour cette première édition du N'zrama Festival, le peuple Bron est l'invité spécial. Il s'agit pour les organisateurs de mettre en évidence l'importance accordée à la diversité culturelle et à l'inclusion dans le cadre de l'événement. En mettant en valeur le peuple Bron, le festival offre une "occasion unique de célébrer et de promouvoir leur patrimoine."

D'ailleurs, un exposé scientifique éclairera les participants sur les origines de ce peuple, et la source de l'alliance interethnique entre les peuples Baoulé et Bron.

A noter qu'outre le ministre Siandou,Fofana Siandou, ces collégues Kouadio Konan Bertin et le Gouverneur Robert Beugré Mambé ont apporté leur soutien à Mme Raymonde Goudou-Coffie.