Algérie: Biskra - Les exportateurs de dattes à la conquête de nouveaux marchés internationaux

BISKRA — Les exportateurs de dattes de la wilaya de Biskra ont réussi à conquérir de nouveaux marchés internationaux, sur différents continents, a appris l'APS auprès du directeur de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Ziban, Tarek Benabderrahmane.

Ce produit national a pu atteindre, pour la première fois, de nouveaux marchés étrangers tels que l'Australie, l'Indonésie, le Bangladesh et l'Azerbaïdjan, ainsi que le Congo, l'Angola, le Sénégal et le Ghana, en plus des marchés "traditionnels" que sont la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Canada, la Mauritanie et les Emirats arabes unis, selon Tarek Benabderrahmane.

Ce responsable a souligné qu'au moins 314 opérations d'exportation ont été réalisées au niveau de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ziban, en dehors des opérations similaires effectuées sous l'égide de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), notamment vers les pays arabes.

Dans le même ordre d'idées, Azzedine Ghazal, propriétaire de l'entreprise éponyme spécialisée dans le conditionnement et l'exportation de dattes, située dans la commune d'Ourlal, a assuré que les consommateurs d'un certain nombre de pays d'Amérique latine, en particulier l'Argentine et le Brésil, se sont familiarisés avec les dattes algériennes, y compris Deglet Nour, conditionnée par l'entreprise Ghazal.

Le transfert de Deglet Nour, ainsi que d'autres variétés comme la datte blanche et les produits dérivés de dattes vers cette entreprise, a fait que la datte algérienne a atteint l'Asie de l'Est et l'Azerbaïdjan par l'intermédiaire de fournisseurs d'épices qui, à leur tour, ont exporté des dattes vers ces marchés.

Pour sa part, le responsable de "Tolga El Baraka", une société familiale spécialisée dans la production d'emballages alimentaires en plastique et en polystyrène thermoformé, M. Ali Manaâ, a indiqué que l'exportation de dattes vers de nouveaux marchés traduit la volonté de l'exportateur algérien de faire parvenir des produits nationaux vers les régions les plus éloignées.

Il a également souligné que son entreprise a pu pénétrer, cette saison, le marché malaisien avec une part de 40 tonnes, en plus de l'exportation d'environ 1. 800 tonnes par an de dattes et de leurs dérivés vers la France, l'Allemagne, la Suède et l'Italie.

Une infrastructure solide pour pérenniser les nouveaux espaces d'exportation

Le positionnement des dattes algériennes sur les marchés mondiaux est l'objectif principal assigné par les différents acteurs du domaine, car permettant de commercialiser le produit national "à sa valeur réelle" et de veiller à empêcher sa "stagnation". Il s'agit également de contribuer aux performances de l'économie nationale dans divers secteurs, et d'assurer des revenus supplémentaires hors hydrocarbures, a encore souligné le directeur de la CCI des Ziban.

La présence d'une infrastructure solide dans la wilaya de Biskra, illustrée par un terminal de fret à l'aéroport, ainsi que par des centaines de chambres froides et des dizaines d'entreprises spécialisées dans l'emballage, le conditionnement et le traitement des dattes, a contribué à la véritable "percée" des exportations du produit national "sans préjudice de la qualité du produit et de ses spécificités", selon M.Benabderrahmane.

Ce responsable commercial a souligné, à cet égard, que les dattes algériennes ont maintenu le rythme qui leur permet d'être présentes, chaque saison, en qualité et en quantité, et de répondre ainsi aux commandes "sans le moindre déséquilibre pouvant mettre à mal sa commerciabilité".

Les dattes algériennes, qui se caractérisent par une qualité et une compétitivité élevées, et dont la commercialisation n'est pas affectée par la conjoncture mondiale, peuvent maintenir les nouveaux marchés qu'elles ont conquis grâce aux efforts concertés de tous les intervenants, en particulier les exportateurs qui bénéficient d'avantages particuliers, notamment ceux liés aux capacités financières et aux certifications de qualité pour faire face à la concurrence, a noté la même source.