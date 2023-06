Algérie: Colloque international les 5 et 6 juin sur la résistance culturelle en Algérie durant la Guerre de libération

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts organise les 5 et 6 juin au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" à Alger, un colloque international sur la résistance culturelle en Algérie durant la Guerre de libération, indique un communiqué du ministère.

Sous le thème "La résistance culturelle en Algérie durant la Révolution, une lutte pour la libération", ce colloque organisé sous le patronage du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, connaitra la participation d'universitaires, d'historiens, de chercheurs et d'artistes d'Algérie, de Palestine, d'Egypte, du Qatar, de Jordanie, d'Italie, du Nigeria, de la Serbie, et d'autres pays.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des programmes culturels de célébration du 60e anniversaire de la Fête de l'Indépendance, tend à souligner la justesse de la Révolution algérienne et à rappeler l'apport de la culture et des arts à la cause nationale, mais aussi à mettre en avant les personnalités intellectuelles, culturelles et artistiques, nationales et internationales, qui ont soutenu la Guerre de libération.

Plusieurs thèmes ayant trait à la culture populaire, les arts et la pensée seront abordés lors de ce colloque dont "le rôle des chants patriotiques en matière de mobilisation pendant la guerre de libération", "La bataille de l'édition et de l'écriture en Algérie", et "La Révolution algérienne illustrée dans les oeuvres des plasticiens algériens et arabes".

"Le cinéma algérien, une mémoire disputée", "Le rôle de la culture face aux politiques coloniales", "Les journalistes yougoslaves et la guerre algérienne de libération", "Le chant populaire pendant la Révolution de libération", "L'apport du théâtre algérien au Mouvement national et à la Révolution", et bien d'autres thèmes figurent également au programme de l'évènement.

Les organisateurs ont prévu, à cette occasion, la projection du film "Les 7 remparts de la citadelle" du réalisateur Ahmed Rachedi, deux expositions de livres et d'arts plastiques, la programmation de la pièce théâtrale "El Jatoum" de Abdelkader Azzouz au Théâtre nationale algérien TNA, Mahieddine Bachtarzi ainsi qu'un concert de musique au Palais de la culture Moufdi Zakaria et une visite guidée aux Musées du Moudjahid et des Beaux-arts.