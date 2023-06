Ile Maurice: Clin d'oeil l Recyclage de papier - Alina Domun fait carton plein

Elle est étudiante en psychologie à l'Université de Middlesex, mais cette jeune fille originaire de Plaisance, Rose-Hill, pense avant tout à l'environnement. Alina Devi Domun effectue le recyclage des papiers bons à jeter en cartons d'invitation de mariage ou en marque-pages pour ne citer que ceux-là.

Elle utilise toutes sortes de papiers : journaux, magazines, livres abîmés, feuilles imprimées et même pages de cahiers de classe. Nul besoin de grands appareils pour recycler les papiers. L'exercice consiste à les faire tremper. La jeune écolo les convertit en papier mâché et les met à sécher sur des tamis avant de les concevoir en différentes dimensions. Ils sont découpés d'après les commandes reçues. Ils peuvent être lisses ou non, dépendant de la commande. C'est au client d'imprimer les cartons d'invitation selon son choix.

Comment Alina Devi Domun est-elle arrivée à lancer un tel projet ? «Je pense avant tout à l'environnement. En bouquinant et à partir d'explications sur Internet, je suis arrivée à ce projet de recyclage. Certes j'obtiens quelques sous, mais c'est à l'environnement que je pense avant toute autre chose.» Comme elle est étudiante, elle ne se donne pas à fond à ces travaux de recyclage, mais elle a des clients. Elle a fait un relevé : depuis deux ans qu'elle s'adonne à cette passion, elle a eu 63 clients.

Alina Devi Domun sera présente ce samedi 3 juin à une expo-vente qui se tient au Farmers' Service Centre de St-Pierre. Elle exposera ses oeuvres à l'occasion de cette activité, organisée par le Professional and Young Farmers Club. À deux jours de la Journée mondiale de l'Environnement, c'est une occasion pour elle de démontrer qu'il y a encore des gens, de surcroît des jeunes, qui sont conscients de la nécessité d'un environnement propre et sain.

La présidente du Professional and Young Farmers Club, Deepika Panchoo, de son côté, indique qu'une vingtaine de petits entrepreneurs mettront en vente leurs articles, dont les produits bio et des plantes décoratives et médicinales. Elle soutient que plusieurs jeunes entrepreneurs font des choses merveilleuses, mais que c'est dommage qu'ils ne puissent pas se faire connaître. Son club leur donne justement cette occasion. Cette expo-vente se tient ce samedi et ce dimanche entre 8 et 16 heures.