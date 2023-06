Ile Maurice: Impression de séance... On sera content au bas de l'echelle !

Le grand absent de ce discours du Budget aura été la pension à Rs 13 500, pour les 65 ans +, d'abord annoncée pour juillet 2023. Ce sera donc définitivement pour l'année prochaine, maintenant que le ministre des Finances a annoncé que son 4e exercice était l'avant dernier. Celui de l'an prochain sera donc le Budget proprement électoral.

La réforme fiscale, avec l'élimination de la solidarity levy, est sans aucun doute la nouveauté la plus fondamentale de ce discours qui aura duré deux bonnes heures. Le but était d'éliminer cet affreux taux de 40 % à la marge qui gênait tant nos prétentions d'être une low tax destination. Les plus fortunés paieront désormais 20 % au-delà de Rs 2,39 millions de revenus par an. Cependant, la multiplicité des taux, (il y en aura dix !), jusqu'à 20 % ne fait pas simple et va peut-être inciter à la «marelle fiscale» ?

Quoi qu'il en soit, si le but de ce Budget était de calmer la population au bas de l'échelle, le but sera, me semble-t-il, largement atteint, au moins jusqu'à ce que ses effets s'estompent si l'inflation, gonflée par l'érosion continue de la roupie et l'acide de notre productivité molle, n'est pas solidement maitrisée. Et rapidement !

De nombreuses mesures auront un effet psychologique certain : revenu minimum garanti de Rs 15 000 mensuellement pour emploi à plein temps, même si le discours ne détaille pas comment le gouvernement va aider les petites entreprises dans les faits, Rs 2 000/mois par enfant de moins de trois ans (CSG), augmentation des allocations pour ceux qui sont sur le registre social, Rs 20 000 en cadeau à l'âge de 18 ans, pensions augmentées de Rs 1 000,maintien du prix du gaz, du riz et du pain maison, réduction du prix de l'essence par Rs 5,10/litre, CSG income allowance de Rs 1 000 maintenu à moins de Rs 50 000 de revenus mensuels et doublée à Rs 2 000 pour ceux gagnant Rs 25000 et moins, TVA enlevée sur 15 produits... cela va toucher et exciter beaucoup de monde !

Par ailleurs, si ce qui typifie un Budget Padayachy c'est de tenter de mentionner toutes les villes, tous les villages et tous les patelins du pays pour que tous se sentent personellement choyés, qui d'un mini-soccer, qui d'une couche de peinture, c'est réussi ! Surtout si les 8 % de croissance promis sont réels et au rendez-vous ! Accompagnant 40 000 emplois...