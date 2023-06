Madagascar: Jirama - Délestage tournant de 13 h à 21 h à partir de ce jour

Il y a de l'électricité dans l'air au sein de l'entreprise publique où les limogeages et nominations se suivent mais les situations se ressemblent.

Limogé

Le directeur général adjoint en charge de l'Electricité qui est le coordonnateur de l' « Electricity Operation », Désiré Marcel Randrianarisoa a été limogé par le Conseil d'Administration de la compagnie nationale hier. Juste la veille de l'entrée en vigueur du délestage tournant - par tranche de 3 heures - prévu de 13 h à 21 h à partir de ce samedi 03 juin 2023. Les abonnés et tout particulièrement ceux qui ont besoin d'électricité pour leurs activités seront au ...courant - au propre comme au figuré - de la tranche d'heures pendant laquelle ils pourront travailler ou ne pas travailler. C'est selon.

Black out

Une chose est sûre. Les abonnés ne s'exposent plus à des coupures intempestives de courant jusqu'à 13 heures. Au-delà de cette heure, ce ne sera pas pour autant le black out total avec le délestage tournant dont les horaires et les secteurs seront communiqués à l'avance par la Jirama dont la situation rappelle le proverbe selon lequel « la lampe de la pauvreté n'a pas de lumière ».

BTS

Avec 150 milliards Ar. de pertes techniques et 200 milliards Ar. de factures impayées, y compris par des opérateurs et/ou politiciens proches du régime, l'entreprise publique d'eau et d'électricité fait face à d'énormes difficultés financières. Ce qui a amené le conseil des ministres à prendre le décret relatif à un prêt octroyé à la Jirama par le ministère de l'Economie et des Finances à travers des Bons du Trésor Spéciaux (BTS) pour régler les dettes de Tozzi Green Madagascar qui a menacé de mettre à l'arrêt ses trois centrales hydroélectriques.

Nouveau DGA

À propos de centrales hydroélectriques, Andekaleka, Farahantsana, Mandraka, Sahanivotry et Antelomita produisent actuellement 143 mégawatts sur une capacité totale de 216 mégawatts. Le solaire n'est pas mieux loti avec 8 mégawatts sur 40 à Ambatolampy. Sans compter le fuel qui connaît des problèmes de livraison de la part des compagnies pétrolières qui ne peuvent ou ne veulent plus (le résultat est le même) faire l'objet de réquisition au profit de la Jirama qui a connu, en l'espace de 5 ans, trois ministres de tutelle, deux directeurs généraux et deux DG par intérim. Sans oublier le changement d'une trentaine de directeurs. Reste à attendre si le courant passe mieux avec la nomination hier par le Conseil d'Administration de Marcel Ramaroson, un ancien de la maison au poste de nouveau DG adjoint chargé de l'Électricité.