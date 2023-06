Madagascar: « Global Trade Portal » - Un guichet unique pour identifier de nouvelles opportunités à l'international

Le groupe MCB propose une solution innovante visant à accompagner les entreprises dans le financement du commerce international.

Il vient de lancer à Madagascar une plateforme numérique dénommée « Global Trade Portal », grâce à son partenariat avec l'entreprise française Export Enterprises, sur laquelle on met à la disposition des entreprises clientes, des informations sur le commerce international. Ce qui leur permettra d'accéder à des bases de données sur les nouveaux marchés et les nouvelles opportunités d'affaires tout en diversifiant leurs fournisseurs ou importateurs à l'étranger. « Notre objectif est d'accompagner les entreprises en finançant la chaîne d'approvisionnement et sécurisant leurs échanges commerciaux à l'international ». Arnaud Levasseur, le chef d'équipe au sein du groupe MCB à Maurice, l'a évoqué lors d'une conférence de presse qui s'est tenue récemment à l'hôtel Novotel à Ivandry.

Plus de 190 pays couverts par la plateforme

Pour Gaspard Delassus, directeur des relations clients au sein de la société Export Enterprises, cette plateforme a pour vocation d'être un guichet unique sur le commerce international permettant d'aider les entreprises à identifier de nouvelles opportunités à l'international, que ce soit au niveau des importateurs que des exportateurs. Plus particulièrement, « ces entreprises peuvent entre autres, identifier de nouveaux pays pour exporter ou importer en accédant à des bases de données sur les différents secteurs d'activités de ces pays. Elles peuvent y trouver également des opportunités d'affaires ou bien identifier des fournisseurs ou importateurs des produits qui les intéressent tout en connaissant les marchés et les flux commerciaux dans chaque pays.

En tout, ce « Global Trade Portal » ou portail de commerce international comprend 15 000 pages d'informations sur 190 pays dans le monde. Les utilisateurs peuvent accéder à des bases de données de 25 000 études de marché sectorielles, de 19 000 salons internationaux et de 300 000 appels d'offres internationaux qui sont en cours. Les entreprises peuvent paramétrer des alertes pour être notifiées en temps réel de la publication de nouveaux appels d'offres et de nouvelles études de marché pour développer leur business », a-t-il fait savoir. Et lui de rajouter qu'on enregistre plus d'un million d'importateurs ou de fournisseurs par produit ou service dans plus de 190 pays couverts par la plateforme, y inclus Madagascar.

Mises à jour en permanence

Par ailleurs, cet outil digital innovant met à la disposition des entreprises une gamme d'informations pour les aider à préparer et sécuriser leurs transactions commerciales. À titre d'illustration, « cela permet de calculer leurs droits de douane et de vérifier toutes les réglementations tout en identifiant les documents à présenter au niveau de la douane pour des opérations d'expédition de marchandises, entre autres ainsi que les informations sur le contrôle à l'importation. L'avantage de cette plateforme est de permettre aux entreprises d'avoir un gain en temps et en efficacité dans la gestion de leurs transactions commerciales à l'international. Et derrière cette plateforme, il y a une équipe de content managers spécialisés dans le domaine du commerce international qui agrègent ces données avec un engagement clair depuis 20 ans, à fournir des informations plus justes qui sont mises à jour en permanence », d'après toujours les explications de Gaspard Delassus. Il est à noter que le groupe MCB est la seule banque à proposer ce type de solution de financement du commerce international dans la région de l'Océan Indien, en particulier à Madagascar. « Ce qui permettra aux entreprises bénéficiaires d'améliorer leur compétitivité à l'échelle internationale », a conclu Arnaud Levasseur, le chef d'équipe au sein du groupe MCB.