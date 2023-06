Afrique: EPP Antohibe - Les élèves s'initient au tennis et au rugby

Pour marquer son dixième anniversaire, le club Firaisankina-Fitiavana-Fanantenana Marovatana (3FM) souhaite créer une école de rugby dans la commune d'Ambohidratrimo.

Ce projet est en cours depuis le début de cette année. Mais en tant que club pilote dans la section Marovatana, le président Harimanana Ramanantsoa et son équipe ont avant tout préparé le terrain. Pas plus tard que mercredi dernier, ils y sont descendus pour rencontrer les élèves de l'Epp Antohibe dont le but est de susciter leur intérêt et leur passion envers le ballon ovale. Une cinquantaine d'élèves de la classe de huitième et de septième ont bénéficié de ce programme de découverte et d'initiation. Ils étaient encadrés par des responsables techniques du club et ont pu profiter du moment pendant quelques heures. On leur a appris la façon d'attraper et de porter le ballon. Ils ont fait de la passe à dix et on a déployé auprès d'eux d'autres méthodes pour comprendre de manière très rapide la base du rugby.

« Il s'agit de notre première étape pour la constitution de l'école du rugby 3FM que nous avons déjà envisagée depuis longtemps. Nous essayons de montrer aux enfants que le rugby n'est pas uniquement un sport de contact mais aussi une vie. A travers ses valeurs entre autres l'intégrité, la passion, la solidarité, la discipline et le respect, le rugby est une éducation complète pour tous », note le président. Mais ce n'est pas tout, grâce à sa collaboration avec la ligue Analamanga de tennis, ces élèves avaient le privilège de s'initier également au tennis dans la deuxième partie.

Les techniciens dirigés par Jean Philippe Live leur ont appris la base nécessaire avant de jouer au tennis. « Certes, ces deux disciplines ont leur propre étiquette mais elles peuvent être jouées par tout le monde. C'est une autre façon de changer l'image du rugby qui n'est pas du tout un sport de voyous, le tennis de sa part n'est pas réservé aux gentlemen », a ajouté Harimanana Ramanantsoa. Ce programme se poursuit dans les trois autres EPP de la commune d'Ambohidratrimo jusqu'au 16 juin.