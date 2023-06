Madagascar: 63e anniversaire de l'Indépendance - Appel à hisser le drapeau « fotsy, mena, maitso »

La célébration du 63e anniversaire de l'Indépendance débute officiellement. Une cérémonie de lancement officiel des festivités a été organisée hier sur le Parvis de l'Hôtel de ville d'Analakely, en présence du président Andry Rajoelina, de son épouse Mialy Rajoelina, du maire de la commune urbaine d'Antananarivo Naina Andriantsitohaina, des présidents de la HCC, du Sénat et de l'Assemblée nationale, de tous les membres du gouvernement, de plusieurs gouverneurs des régions, une grande représentation de la hiérarchie militaire dirigée par le MDN, le Général de Corps d'Armée Josoa Rakotoarijaona et du SEG, le Général de Corps d'Armée Serge Gellé, ainsi que plusieurs autres invités de marque.

Le coup d'envoi des festivités a été donné après une cérémonie de levée des couleurs. C'est la première fois depuis l'Indépendance qu'un président de la République assiste à un événement de ce genre pour lancer la célébration du 26 juin. D'autant plus que la cérémonie d'hier a été diffusée en direct sur la Televiziona Malagasy.

Symbole de la Nation

Dans un bref discours, le chef de l'Etat a lancé un appel à l'endroit de tous les citoyens à hisser le drapeau national sur toutes les maisons et les écoles, mais aussi à tous les responsables étatiques, à savoir les gouverneurs des région, les maires, les autorités déconcentrés à hisser le drapeau national sur les bâtiments publics et les places publiques. « Le drapeau est le symbole de la Nation, il incarne la souveraineté nationale et le patriotisme. C'est aussi un signe de respect et de reconnaissance envers nos aînés qui ont lutté pour l'Indépendance », a-t-il martelé.

Après la levée des couleurs, le couple présidentiel a visité le vernissage et l'expo-photos relatant l'histoire de Madagascar et celle de l'Armée malagasy. Cette exposition dénommée » Ny Foloalindahy sy ny Firenena » (Les Forces Armées et la Nation) se poursuivra jusqu'au 24 juin prochain dans le hall de l'Hôtel de ville d'Analakely.