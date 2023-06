Madagascar: Football / CAN 2023 - Rôrô fait confiance aux joueurs locaux

La Fédération a publié hier soir, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux la liste des présélectionnés pour le match contre les Black Stars de Ghana, prévu dans deux semaines.

Optimiser le peu de temps qui reste. Le sélectionneur de l'équipe nationale A, Romuald Félix Rakotondrabe dit Rôrô qui vient d'être nommé mardi, a dévoilé, hier soir, la liste des vingt-six présélectionnés en vue du match contre les Black Stars du Ghana. Cette rencontre qui compte pour la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations 2023, se tiendra le 18 juin, dans quinze jours. Treize des sollicités, c'est-à-dire la moitié, sont des expatriés.

Citons les quarts de finalistes à la Can 2019 en Égypte, en l'occurrence le portier Melvin Adrien et le défenseur Romain Metanire qui fera son come-back. «J'ai confiance en ce défenseur, un élément vraiment indispensable dans la vie de l'équipe. J'apprécie bien sa mentalité, son comportement et il est un modèle pour les jeunes», complimente le coach Rôrô. «J'ai constamment suivi ce joueur, son entrainement et je vais lui donner une chance de rebondir», poursuit-il. Le défenseur de l'AJ Auxerre qui est en pleine forme ces dernières semaines en Ligue 1, sera le grand absent.

Ce dernier ne pourra pas venir pour des raisons familiales car il attend la naissance de son enfant pour très bientôt. Le capitaine Ibrahim Ahamada et le milieu Marco Ilaimaharitra ont été également écartés. Le coach Rôrô a appelé un sang neuf, le troisième gardien de but en la personne d'Allan Rakotovazaha qui évolue au Cergy Pontoise. Deux autres quarts de finalistes de la Can 2019 sont en fin de contrat et n'ont pas de club pour le moment: le milieu Njiva Rakotoharimalala et l'attaquant Zotsara Randriambololona sont aussi sollicités.

Cinquante-cinquante

Les Barea Chan, médaillés de bronze en Algérie, sont, quant à eux, au nombre de onze dont le meilleur buteur, Koloina Razafindranaivo qui évolue depuis quelques mois au Mouloudia club d'Alger. L'entraineur a également appelé cinq expatriés de La Réunion dont Fabien Boyer de JS St Pierroise, qui figure dans la liste des sélectionnés de la Petite Ile pour les Jeux des Iles. Treize locaux, tous des joueurs de l'Orange Pro League figurent dans la pré-liste. «Dix d'entre eux ont déjà assisté à la première séance d'entrainement ce jour (hier). Seuls les éléments du Fosa Juniors FC, au nombre de trois, encore à Mahajanga, sont pour l'heure les absents», précise Rôrô Rakotondrabe. La Fédération a déjà envoyé les convocations de tous les joueurs. «Les expatriés devraient débarquer au pays vers le 11 juin», confie le sélectionneur. Le coach a fait un choix logique en intégrant dans la liste les deux meilleurs buteurs du championnat, le milieu du Fosa Juniors FC, Tokinantenaina Randriantsiferana qui compte 9 buts, et l'attaquant du Cosfa, Toky Rakotondraibe, huit réalisations. Les locaux auront donc une semaine de préparation de plus avant l'arrivée des expatriés à une semaine du jour-J.

Les vingt-six présélectionnés

Gardiens de but:

1-Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus)

2-Melvin Adrien (Thonon Evian)

3-Allan Rakotovazaha (Cergy Pontoise)

Défenseurs:

4-Mahavy Tiana Randrianarisoa (Mama FC)

5-Tantely Antoine Randrianiaina (Disciples FC)

6-Romain Metanire

7-Tantely Avotriniaina Rabarijaona (CFFA)

8-Dorien Bertrand (FC Arges Pitesti)

9-Rajo Razafindrabearimihantasoa (Jet Kintana)

10-Jean Martin Rakotonirina (Elgeco Plus)

11-Ando Nampoina Manoelantsoa (JS St Pierroise)

12-Theodin Roger Ramanjary (Sainte Suzanne)

13-Alexandre Fabien Boyer (JS St Pierroise)

Milieux:

14-Arohasina Andriamirado (Fosa Juniors FC)

15-Baggio Mario Rakotoarisoa (Jeanne d'Arc)

16-Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

17-Mataniah Randrianarijaona (Disciples FC)

18-Tokinantenaina Randriantsiferana (Fosa Juniors FC)

19-Koloina Razafindranaivo (MC Alger)

20-Njiva Rakotoharimalala

Attaquants :

21-Jean Yves Razafindrakoto (Fosa Juniors)

22-Fenohasina Gilles Razafimaro (Ajesaia)

23-Toky Rakotondraibe (Cosfa)

24-Hakim Abdallah Djamel (RE Virton)

25-Angelo Andreas Andrianantenaina (AS Excelsior)

26-Zotsara Randriambololona

Coach: Romuald Félix Rakotondrabe