Afrique Australe: Festival de rugby - Madagascar contre La Réunion à l'affiche

Sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, organisé conjointement par l'ambassade de France, Malagasy Rugby, Terres en Mêlées, le Comité du Rugby de La Réunion et en partenariat avec la Société Générale, un festival de rugby sera programé le dimanche 11 juin au stade Makis à Andohatapenaka.

Le but est de préparer et de faire connaitre la Coupe du monde que la France organisera du 8 septembre au 28 octobre. « Ensemble, lançons et célébrons la Coupe du monde de rugby organisée par la France. » C'est le thème choisi pour marquer cette journée de festival. Fidèle à son objectif de réduire les inégalités de genre par le rugby, que rehausse l'ambassade de France à Madagascar, tous ces partenaires ont uni leurs forces afin d'organiser cette journée festive qui illustre la diversité des rugbys pratiqués à Madagascar par des professionnels, des amateurs, hommes et femmes, dans toutes les catégories benjamine, minime, junior et senior, à VII et à XV.

Des rencontres sportives, des animations seront au programme et le clou du spectacle sera la confrontation entre la sélection de l'équipe nationale malgache contre celle de La Réunion. La confrontation entre les deux sélections datent de 1980, c'est-à-dire pas moins de quarante années de bras de fer. Jusqu'à ce jour, la sélection réunionnaise n'a jamais battu l'équipe nationale malgache. La dernière confrontation remonte au mois de décembre 2022 et les deux formations se sont quittées sur le score de 40 buts partout.

Calendrier des matchs

10h30: FTM contre TAM

12 heures-14h30: Matchs de démonstration

- Barbarians RCTS contre Barbarians anciens Makis

- Benjamins mixtes de rugby à VII: 3FAI, JCA, TMAA, VTMA, USA, AJS MADA, Akamasoa, LFT

- Minimes mixtes en rugby à VII: Les enfants de l'ovale, RCTS, Ligue de Toamasina, JSM

- Junior homme: Terres en mêlée contre USA

- Junior femme: Terres en mêlée contre UASC

14h30: Rugby à XV. Makis de Madagascar contre la sélection régionale de La Réunion.