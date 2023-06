Madagascar: Mère...veilleuses

e monde entier célèbre dimanche ( certains pays l'ont fait en avance), l'une des plus grandes fêtes de la planète terre. Il s'agit bien évidemment de la fête des mères.

Aujourd'hui plus que jamais les mères, célibataires, veuves, divorcées qu'importe jouent un rôle capital dans la famille et au sein de la société. La place d'une mère est de plus en plus difficile dans une conjoncture compliquée pour le pays. Elle doit faire des miracles tous les jours pour que ses enfants ne manquent de rien, pour assurer l'éducation de ses progénitures, pour leur garantir une bonne santé

. La mère gère la maison avec le budget dont elle dispose et on sait que c'est jamais suffisant. Pire, avec l'inflation galopante les revenus s'amenuisent comme peau de chagrin. Le pouvoir d'achat s'effrite comme par enchantement. Même les légumes sont désormais hors de portée des salariés moyens. Ils coûtent les yeux de la tête. Il est de plus en plus fréquent de voir des enfants de bas âge abandonnés par leur mère ici et là faute de moyens pour les élever.

Une situation déplorable mais la seule consolation est de voir l'enfant vivant. Une attitude plus humaine contrairement à une pratique classique criminelle visant à tuer l'enfant d'une manière ou d'une autre. La situation de la mère et de l'enfant est d'ailleurs loin d'être parfaite en dépit des efforts consentis par l'administration et les organismes internationaux. L'autonomisation des femmes et des filles occupe la cinquième place parmi les dix-sept objectifs de développement des Nations Unies. Pour la plupart des mères, le quotidien est un combat sans fin.

Chaque jour que Dieu fait est un océan de problèmes, un fleuve de soucis . Dans une société patriarcale, elle est souvent livrée à elle-même face aux difficultés. Beaucoup ne connaissent pas et n'ont jamais célébré la fête des mères. Dans les campagnes cette fête n'a aucun sens. C'est une journée comme les autres où elle sera soumise aux durs labeurs de l'existence. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas rendre hommage à ces créatures mères... veilleuses.