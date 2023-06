Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Juin 2023

Sénégal : Manifestations de rues- Le gouvernement dénonce l'attaque de ''forces occultes''

La tension redescend légèrement au Sénégal, où des affrontements meurtriers ont fait 15 morts depuis jeudi. Les heurts entre les forces de sécurité et les manifestants au Sénégal ont fait 15 morts depuis jeudi et la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Alors que la tension était encore vive samedi dans la capitale Dakar, le gouvernement est sorti de son silence. Le ministre sénégalais de l’intérieur a dénoncé une volonté de déstabilisation du pays. Non sans évoquer une main noire extérieure.« Notre pays a fait l'objet d'attaques, mais d'attaques de la part de forces occultes, comme je l'avais indiqué en 2021. A l'époque, ça avait suscité des critiques et puis on m'a même prêté l'intention de confondre des manifestants pacifiques sénégalaises à des forces destructrices. Les évènements de ces derniers jours semblent avoir ouvert les yeux aux plus sceptiques. », a déclaré Antoine Félix Diome. (Source : euronews)

Niger : Coopération avec l’Allemagne-Coup d’envoi de la construction d’un hôpital de référence militaire

La République fédérale d'Allemagne a annoncé, ce vendredi 2 juin 2033, le lancement au mois d'août prochain des travaux de construction d'un hôpital militaire de référence au Niger, indique le service de communication du ministère de la défense nationale du Niger. L'accord de financement de ce projet a été signé ce vendredi au cours de la visite qu'effectue au Niger, la Ministre parlementaire Allemande de la Défense, Mme Siemtje MOLLER. Il porte sur la construction d'un hôpital militaire de référence, signe que la coopération militaire entre le Niger et ses partenaires se fructifie sous le leadership du Ministre de la Défense Nationale Alkassoum INDATTOU, indique la même source. A l'occasion de cette signature, la Ministre Allemande a renouvelé la satisfaction de son pays d'être un partenaire privilégié du Niger. Le Ministre de la Défense Nationale, Alkassoum INDATTOU a, quant lui, salué l'aboutissement de cet accord tant attendu pour le bien être à la fois de l'Armée et des populations Nigériennes. (Source : aniamey.com)

Togo : Investissements agricoles- La Banque mondiale va augmenter de 1,5 milliard de dollars

La Banque mondiale va augmenter de 1,5 milliard de dollars ses engagements dans le secteur agricole en Afrique de l'Ouest et centrale d'ici à l'année prochaine. C'est l'une des annonces faites par Ousmane Diagana, VP de l'institution de Bretton Woods pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, lors de la rencontre de haut niveau de Lomé, qui s'est conclue en présence de chefs d'État, dont le Togolais Faure Gnassingbé. « Nous allons augmenter nos investissements dans le secteur, partant de plus de 4 milliards de dollars des fonds IDA déjà approuvés et en cours d'exécution en Afrique de l'Ouest et centrale, à plus de 5,5 milliards de dollars d'ici à 2024. », a ainsi indiqué depuis Lomé, Ousmane Diagana. Ces fonds devraient profiter à des initiatives déjà en cours, notamment au Sahel, comme le Programme de résilience des systèmes alimentaires (FSRP), initialement financé à hauteur de 570 millions dollars , et qui devrait voir ainsi son portefeuille se renforcer davantage. L'institution basée à Washington s'est ainsi engagée à soutenir les pays d'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre de la Feuille de route sur les engrais et la santé des sols.(Source : alome.com)

Guinée : Hajj 2023- Des produits prohibés saisis dans des bagages de pèlerins guinéens…

Des produits prohibés ont été saisis à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré dans des bagages de pèlerins guinéens, en partance pour les lieux saints de l’islam pour accomplir le Hajj, cinquième pilier de l’islam. L’arraisonnement de ces produits prohibés a été opéré à l’embarquement, a appris Africaguinee.com. Il s’agit de marchandises inscrites sur la liste des produits interdits à la Mecque. Les autorités en charge du pèlerinage pointent un doigt accusateur sur des intrus. « Les pèlerins n’ont pas de problèmes, ce sont des intrus qui viennent profiter », dénonce Elhadj Alsény Fadiga, Directeur Général du pèlerinage.Selon nos informations, les produits saisis concernent notamment des médicaments, des bidons d’huile, des noix de colas…fourrés dans des bagages de certains pèlerins.

Mali : Gouvernement- Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, a rendu sa démission

Dans une lettre adressée au cabinet du premier ministre, Monsieur Lamine Seydou TRAORE, ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau a remis, le mercredi 31 mai 2023, sa démission au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Cette démission a été acceptée. Le Président de la Transition, Chef de l’Etat et le Premier ministre, Chef du Gouvernement, ont remercié Monsieur TRAORE pour le travail accompli et formulé le vœu qu’il continue à mettre son expérience au service du Mali. Suite à cette démission, le ministre de l’économie et des finances assure cumulativement le poste du ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Taekwondo- L'ivoirien Cissé Cheick Sallah élu membre du comité mondial des athlètes

Le Taekwondoin ivoirien Cissé Cheick Sallah a été élu membre du comité mondial des athlètes de Taewondo pour le mandat 2023-2026.L'information a été rapportée par la Fédération ivoirienne de Taewondo dans une note d'information consultée samedi par Abidjan.net. « C'est une fierté pour nous de savoir que la défense des droits et des intérêts des athlètes du monde entier revient à l'un des nôtres », s'est félicité la Fédération ivoirienne de Taewondo estimant que cette nouvelle responsabilité est « le fruit du leadership » de Cissé Cheick Sallah. Cissé Cheick, rappelle-t-on, a remporté la médaille d'or aux jeux olympiques de Rio 2016 au Brésil dans la catégorie des moins de 80 kg devenant ainsi le premier sportif champion olympique de la Côte d'Ivoire.

Rdc : Dans l’Est du pays - Situation pour les 6,2 millions de déplacés internes

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr) s’ est inquiété le 3 juin 2023, sur son compte Twitter, des conditions de vie difficiles et les violations constantes de droit dont sont l’objet les 6,2 millions de déplacés internes dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo.Le constat a été fait par les commissaires adjoints à la protection et aux opérations, Gillian Triggs et Raouf Mazou qui ont séjourné dans la région.La gravité de la situation émane de l’exacerbation de l’insécurité qui pousse des anciens déplacés à revenir dans les camps, selon le Hcr. Puisque non seulement ils ne peuvent pas exploiter les terres cultivables alors que l’accès de l’aide leur est aussi restreint. Dans le rapport du Hcr, les femmes et les enfants demeurent les plus affectés avec une forte proportion de violence basées sur le genre, dans un contexte où l’agence onusienne n’a pour le moment reçu que 29 % des 233 millions de dollars sollicités pour faire face à la situation en RD Congo. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Coopération militaire- Une délégation chinoise reçue par Ali Bongo Ondimba

Le président de la République s’est entretenu hier jeudi avec l’Amiral Dong Jun, commandant en chef de la Marine chinoise. Le communiqué de la présidence gabonaise.« Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a échangé ce jour, au Palais Rénovation avec une délégation conduite par l’Amiral DONG Jin, Commandant en Chef de la Marine chinoise, introduite par l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près la République Gabonaise, Son Excellence Li JINJIN. L’état de la coopération multisectorielle entre le Gabon et la Chine a été examiné par le Chef de l’Etat et ses hôtes, en saluant les liens d’amitié particulièrement chaleureux et dynamiques entre nos deux États. La coopération en matière militaire et de défense, singulièrement en matière de renforcement des capacités tant sur le plan civil que militaire, de lutte contre le terrorisme et de sécurisation de notre territoire, de lutte contre la piraterie maritime et d’échange d’expérience entre nos deux armées a été salué. (Source : alibreville.com)

Rca : Référendum constitutionnel du 30 juillet- Vague de réactions après l’annonce

Les réactions se multiplient après la convocation du corps électoral, par le chef de l’Etat, pour un référendum constitutionnel. Si le Bloc républicain pour la défense de la constitution (BRDC) promet de faire obstacle au projet, la Minusca, elle, indique que ce scrutin n’entre pas dans son mandat. Pour la mission onusienne, il s’agit d’une question de souveraineté nationale. Des heures seulement après la convocation, par le président de la République Faustin Archange Touadéra, du corps électoral pour le scrutin référendaire du 30 juillet prochain, l’opposition démocratique monte au créneau. Selon le BRDC, les conditions pour l’organisation d’un référendum constitutionnel ne sont pas réunies. Les membres de cette plateforme promettent de faire échec au projet. (Source : abangui.com)

Kenya : Ntic- L'école à l'heure de la réalité virtuelle

Des élèves de l'école Mcedo Beijing, dans le quartier Mathare de Nairobi portent des casques de réalité virtuelle pour un voyage scolaire inédit. Cette technologie est utilisée dans les salles de classe pour améliorer la qualité des enseignements et sensibiliser les enfants aux questions environnementales notamment. Au programme aujourd'hui, le tri des déchets.« Ukwenza VR nous a aidés, moi et les autres élèves, à prendre soin de l'environnement en séparant les plastiques et les déchets organiques. Nous sommes maintenant capables de nous débarrasser des déchets, comme on nous l'a appris. », explique Annette Jeptoo, élève à Mcedo Beijing à Mathare. (Source : africanews)

Bamba Moussa