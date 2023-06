Maroc: Kénitra - L'Espagne à l'honneur du 4ème Festival International des Fruits Rouges

Rabat — La ville de Kénitra abrite, du 07 au 11 juin, la 4ème édition du Festival International des Fruits Rouges, avec l'Espagne comme pays invité d'honneur.

Initiée sous le thème "Génération Green: la Filière des Fruits Rouges, un modèle d'intégration de l'élément humain", cette manifestation est organisée par l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, la Fédération Interprofessionnelle des Fruits Rouges (Inter Proberries Maroc) et la Province de Kénitra, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Le choix de l'Espagne comme pays à l'honneur de cette édition reflète l'excellence des relations bilatérales et le volume des investissements espagnols engagés dans cette filière au Maroc, indique un communiqué de la Direction régionale de l'Agriculture.

Déployé sur une superficie d'environ 4500 m2, le Festival, qui compte parmi les plus grands événements nationaux dédiés au secteur de l'agriculture, s'attend à accueillir 120.000 visiteurs, 10 exposants institutionnels, 40 sociétés privées et plus de 60 groupements de produits du terroir.

Au programme du festival, l'organisation d'une journée internationale et des journées scientifiques, qui seront l'occasion pour les chercheurs, les professionnels et les producteurs marocains et étrangers, de débattre des différents aspects techniques, socio-économiques et environnementaux, mais aussi des perspectives de développement et de valorisation de la filière.

A cette occasion, plusieurs activités culturelles et sportives seront organisées, en plus de soirées qui seront animées dans différents sites de la province par des groupes folkloriques et des chanteurs nationaux.