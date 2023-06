Maroc: La traduction revêt une grande importance dans la promotion de la langue et la culture amazighes (Chercheur)

lلربlط — La traduction de et vers la langue amazighe revêt une grande importance dans la promotion de cette composante authentique de la culture marocaine dans ses dimensions culturelles et linguistiques, a indiqué, samedi à Rabat, le chercheur au Centre de la traduction, de la documentation, de l'édition et de la communication relevant de l'Institut royal de la culture Amazighe (IRCAM), Mohamed Laadimat.

Lors d'une table ronde sur le thème "La mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe, défis de la traduction de et vers l'amazighe", organisée dans le cadre de la 28éme édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), M. Laadimat a indiqué que la traduction vers la langue amazighe a un impact considérable sur la promotion de cette langue, et ce, à travers une panoplie de textes juridiques encadrant cette activité.

Dans son intervention axée sur le thème "la traduction vers l'amazighe dans le sillage de la dynamique de l'officialisation: lecture et évaluation", le chercheur n'a pas manqué de rappeler la Constitution du Royaume du Maroc qui a érigé la langue Amazighe en langue officielle, la loi organique relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine (CNLCM) outre la loi organique fixant les étapes de la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique et les plans d'actions des départements ministériels, des communes et des établissements publics.

Il est également revenu sur l'adoption par les deux Chambres du Parlement de la traduction simultanée notamment en langue Amazighe (Tarifit, Tachelhit et Tamazight) de leurs sessions hebdomadaires, et sur la séance de travail entre l'IRCAM et le Secrétariat Général du Gouvernement.

Dans les espaces publics, a ajouté le chercheur, la langue amazighe est présente à titre d'exemple dans le Salon international de l'édition et du livre à travers la traduction des façades des pavillons et des stands de plusieurs institutions, ainsi que des plaques signalétiques et des annonces publicitaires.

M. Laadimat a en outre passé en revue une série de difficultés auxquelles fait face la traduction vers la langue amazighe dont l'éclatement de certaines parties des mots, la suppression de certaines lettres et mots et la déviation du texte initial.

Pour sa part, Salima Koulali, chercheuse dans le même Centre, a donné un exposé sur le thème "la traduction vers la langue amazighe, les défis culturels et linguistiques" dans lequel elle s'est arrêtée sur certaines définitions de cette opération, notant que la traduction est un exercice de communication car la principale motivation de la traduction est la communication qui constitue un besoin inné chez l'être humain.

Mme Koulali a également abordé certaines difficultés rencontrées lors de la traduction vers la langue amazighe citant notamment les défis d'ordre linguistique, culturel et social ainsi que l'évolution des langues et l'introduction de nouveaux mots par l'auteur, insistant à cet égard sur le rôle du contexte pour la compréhension du sens voulu par l'auteur.

Organisée jusqu'au 11 juin sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 28ème édition du SIEL de Rabat réunit 737 exposants, dont 287 exposants directs et 450 exposants indirects, provenant de 51 pays qui présentent au public une vaste sélection de plus de 120.000 titres.