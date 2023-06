Cote d'Ivoire: Didier Drogba - L'Ivoirien s'offre une écurie des Mondiaux de bateaux électriques

Après Rafael Nadal en janvier dernier, et avant lui, le pilote de Formule 1 Segio Perez, c'est désormais au tour de Didier Drogba de s'investir en mer. Retraité des terrains de football depuis 2018, l'ancien international ivoirien, diversifie encore un peu plus ses activités.

En effet, , renseigne sportune.20minutes, le vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea et sa compagne, Gabrielle LeMaire, ont fait l'acquisition d'une écurie des E1 Series, le premier Championnat du monde de bateaux électriques.

Comme il l'a annoncé à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce mercredi, Didier Drogba est désormais propriétaire d'une équipe des E1 Series. Les Mondiaux de bateaux électriques, dont le calendrier n'est pas encore connu, débuteront cette année.

Dans cette compétition, dix équipes et vingt pilotes s'affronteront lors de courses à bateaux à travers une série de manches à élimination directe qui s'étalera sur deux jours. Les courses, quant à elles, dureront quatorze minutes, et se dérouleront dans plusieurs villes telles que Monaco, Venise ou encore Miami.

Soucieux de l'environnement, Didier Drogba, qui avait lancé en 2019 une opération de plantation d'arbres pour lutter contre la déforestation, soutient le programme Blue Action lancé par E1 Series, qui vise à protéger l'écosystème marin. « La pollution a causé la destruction et la perte d'habitats côtiers dans le monde entier. La dégradation de nos écosystèmes sous-marins constitue une menace en série pour la vie marine et les moyens de subsistance des communautés côtières. Nous voulons donc avoir un impact positif grâce au développement accéléré de technologies propres et inspirer le changement », a-t-il confié au site de l'organisation. Le programme Blue Action sera dirigé par l'écologiste marin Carlos Duarte, qui supervisera le développement de la stratégie de durabilité.

Very excited to get going with E1. Let's go Team Drogba! 🇨🇮⚡️@E1Series pic.twitter.com/cfZls7FTE2

