Algérie: Coupe CAF - L'USM Alger sacrée dans une ambiance survoltée

L'USM Alger a remporté ce samedi 3 juin la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) au terme d'une finale disputée dans une folle ambiance. Même battue 0-1 par Young Africans, la formation algérienne profite de son résultat à l'aller pour soulever le trophée.

C'est dans une ambiance survoltée , avec un stade du 5 Juillet 1962 plein des heures avant le coup d'envoi, que l'explication a eu lieu entre l'USM Alger et Young Africans. Vainqueurs au match aller (1-2) les Rouges et Noirs voulaient terminer le travail.

Déterminés à réaliser une Remontada en terre algérienne, les Young Africans ont poussé, dominant littéralement la première période. Les choses ont bien démarré pour le club tanzanien avec l'ouverture rapide du score sur penalty de Shabani.

Cette ouverture du score va mettre la pression aux Algérois, visiblement en panne d'inspiration. En seconde période, l'USMA propose de meilleures situations. Mais ils ne sont pas récompensés avec notamment un penalty raté par Belaïd (59e). L'USM Alger s'incline (0-1) mais remporte le trophée grâce au but à l'extérieur.

De toute son histoire, c'est la première fois que l'USM Alger remporte la Coupe de la CAF.

Feuille de match :

Samedi 3 juin 2023, 19H GMT Stade 5 Juillet 1962 (Alger)

Finale retour (score à l'aller 1-2 en faveur de l'USM Alger)

Arbitre: Dahane Beida (Mauritanie)

Buteur : Djuma Shabani 7e (P)

Expulsions : Néant

Les Equipes

USM Alger : O. Benbot, Zineddine Belaid, Oussama Chita, Islam Merili, Haithem Loucif, Messala Merbah, Aimen Mahious, Saadi Radouani, Adem Alilet, Khaled Bousseliou, Tumisang Orebonye

Young Africans : Djigui Diarra, Ibrahim Hamad, B. Mwamnyeto, Dickson Job, Fiston Mayele, L. Mutambala, Salum Abubakar, Wadol Shabani, Kennedy Musonda, Mudathiri Abasi, Tuisila Kis