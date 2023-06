Cameroun: France - Ignatius Ganago maintient Nantes en Ligue 1

Dans une atmosphère électrique et étouffante, le FC Nantes a acquis son maintien en Ligue 1. Il le doit à la victoire de Lens à Auxerre (1-3), mais aussi à son buteur camerounais, Ignatius Ganago, auteur du but de la victoire face à Angers (1-0) après avoir vécu une saison éprouvante.

Il restait une place à prendre entre Nantes et Auxerre, qui recevaient respectivement Angers et Lens. Les Canaris prenaient tout de suite le contrôle de la partie grâce à la réalisation d'Ignatius Ganago (16e, 1-0). Il a libéré la Beaujoire. L'international camerounais a placé le ballon offert par Ludovic Blas sous la barre, sans laisser une seule chance à Yahia Fofana (16').

Les joueurs de Pierre Aristouy ne laissaient plus le score leur échapper jusqu'au coup de sifflet malgré la pression de plus en plus intense des Angevins au retour des vestiaires. Encore une fois, si Nantes évite la relégation en Ligue 2, c'est avant tout grâce à Lens qui est allé s'imposer sur la pelouse d'Auxerre après un doublé d'Alexis Claude-Maurice (19e et 48e, 2-0) et une réalisation de Loïs Openda malgré la réduction du score de Mbaye Niang un peu plus tôt (71e et 78e, 3-1).