Congo-Kinshasa: La saison 2022-2023 de la LINAFOOT déclarée blanche

Le Comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a déclaré la saison 2022-2023 de la LINAFOOT Ligue 1 blanche. Cette décision est contenue dans le procès-verbal de ce samedi 3 juin qui annule le championnat de la LINAFOOT Ligue 1 pour cette même saison.

Le Comité de normalisation justifie cette décision par l'impossibilité de la Ligue nationale de football association (LINAFOOT) de terminer le championnat de la saison 2022-2023 à la suite notamment de l'arrêt de la prise en charge par le gouvernement des frais aériens des clubs.

Mais pas que.

Les difficultés pour certains clubs de prendre en charge les frais de transport aérien des membres de leurs équipes ont aussi milité pour cette décision.

En plus, lors d'une réunion le 23 mai 2023 entre la LINAFOOT et l'Amical des dirigeants des clubs de football du Congo (ADFCO), les deux parties ont proposé l'arrêt définitif des championnats de cette saison à cause du manque des moyens financiers pouvant aider aux déplacements des clubs et des officiels d'une part, et d'autre part parce qu'il ne reste plus assez de temps pour organiser les matchs restants de la manche aller au 31 mai.

Tenant compte de la nécessité de procéder au classement des clubs de Ligue 1 de la LINAFOOT en tenant compte du fait que la saison 2021-2022 n'était pas non plus arrivée à terme, mais que les résultats avaient été validés du fait que tous les clubs avaient joué le même nombre de match, le Comité de normalisation a été contraint de prendre cette décision.

Le classement à prendre en compte pour la LINAFOOT Ligue 1 est, selon le procès-verbal de cette réunion, le résultat des points cumulés des quatre saisons validées à savoir les saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

Le tableau se présente alors de la manière suivante :

TP Mazembe

A.S V. Club

FC Maniema Union

DCMP Imana

FC Saint Eloi Lupopo

CS Groupe Bazano

SM Sanga Balende

FC Rangers

CS Don Bosco

FC Renaissance

FC Dauphins Noirs

FC Lubumbashi Sports

FC Simba

RCK

FC Blessing

FC JSK

US Panda

FC Etoile du Kivu

AC Kuya

US Tshinkunku

Les autres détails sont à lire dans le procès-verbal annexé ici :

/sites/default/files/2023-06/1.jpg

/sites/default/files/2023-06/2.jpg