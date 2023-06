Sénégal: Accompagnement des PME - La CCIAD, Feed the futur et ODAS en partenariat

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad), Abdoulaye Sow, a signé hier jeudi, à Dakar deux conventions de partenariat respectivement avec Feed the futur et Odas. « La convention avec Feed the future est motivée par le renforcement de la sécurité alimentaire et celle avec Projection Company a pour objet de poser les jalons d'une contribution à l'amélioration de la qualité de l'entrepreneuriat au niveau de la région de Dakar », a dit le président Abdoulaye Sow.

En effet, « la majorité de nos partenaires évoluent dans le milieu de l'agro-alimentaire, on peut dire que le système agricole auquel ils dépendent malgré sa résilience face au choc, peine à assurer la sécurité alimentaire car au moins 1,8 million de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire selon les statistiques de la FAO 2020 ».

Sous ce rapport, la Cciad considère que « la meilleure approche pour réduire l'insécurité alimentaire et de renforcer les capacités des acteurs de l'agro-alimentaire notamment les producteurs de fruits et légumes, de viande, lait et poisson ». Ce type de formation renforce le dispositif établi sur place et facilite le processus d'obtention du FRA, dont 21 GIE sont attributaires en 2022.

Cette démarche est complémentaire des actions qui « seront entreprises avec Projection Company, l'autre structure signataire avec la Chambre - qui intervient auprès des entrepreneurs dans les domaines du développement personnel, et la force de vente », ajoute-t-il.

Mariama Dieng directrice du programme business drivers for food safety fait savoir que la question de la sécurité sanitaire des aliments revêt une importance capitale notamment pour trois raisons que j'aimerais mentionner : D'abord la sécurité sanitaire des aliments est un élément essentiel pour la santé des populations. Les aliments impropres à la consommation contenant des bactéries, des virus, des parasites ou des substances chimiques toxiques provoquent chaque année de nombreuses maladies.

Ensuite, la sécurité sanitaire des aliments est un élément important de la sécurité alimentaire. En effet, l'accès à des aliments sains et nutritifs en qualité et en quantité suffisante est essentiel pour nos populations locales.

Enfin, le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments est important pour l'accès aux marchés locaux et internationaux.