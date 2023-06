Congo-Kinshasa: Uvira - Des groupes armés s'affrontent depuis 3 jours à Minembwe

Dans les hauts plateaux du territoire de Fizi (Sud-Kivu) à Minembwe, la population civile vit une grosse panique dans les villages Tuwe Tuwe, Point zéro et Kitasha. Ce climat fait suite aux affrontements, qui sont signalés depuis mercredi 31 mai et qui se poursuivent encore, entre les combattants Maï-Maï du groupe Biloze Bishambuke et un groupe de Twirwaneho et alliés.

De violents combats ont été signalés vendredi 2 juin près de Tuwe Tuwe, à 14 km au sud de Mikenge. Ils font suite à une autre attaque survenue mercredi 31 mai et qui a fait six morts et sept blessés ainsi que des vaches emportées à Lubingandura, environ 8 km au sud-ouest de Minembwe-centre.

En effet, les combattants présumés Maï-Maï Biloze Bishambuke avaient attaqué les positions de Twirwaneho basées à Lubingandura, vers 16 heures du mercredi dernier.

Selon des sources locales, cette attaque des Maï-Maï faisait suite aux informations selon lesquelles les Twirwaneho se préparaient à attaquer les positions des combattants Maï-Maï, en représailles au vol de bétail signalé à Kawera, à 15 km au nord de Minembwe-Centre.

Lors des affrontements, les deux protagonistes, six personnes ont été tuées, sept autre blessés et une arme à feu récupérée et cent-soixante-huit vaches emportées.

Le même mercredi 31 mai, des échanges de tirs ont opposé FARDC en patrouille et les combattants Twirwaneho. Un soldat des FARDC a été blessé.

Les deux forces tentaient de récupérer la zone de Kalonge, un bastion abandonné par des combattants Gumino dirigés par Kalemera, à 7 kilomètres à l'est de Minembwe-Centre.

Vendredi 2 juin, un groupe de Twigwaneho de Kalingi a tenté de lancer une attaque contre le village de Tuwe-Tuwe, 14 km au sud de Mikenge. Ils ont été interceptés par des combattants Maï-Maï, avant d'atteindre la zone ciblée.

Les affrontements entre les deux groupes ont semé la panique dans les villages environnants où les habitants, qui menaient des activités agricoles, ont été contraints à rentrer chez eux.

Le porte-parole des FARDC à Minembwe, le sous-lieutenant Jérémie Meya Gbe, a confirmé que deux bouviers avaient succombé lors de l'attaque des combattants Biloze Bishambuke mercredi, dans la zone de Rutigita, en plus de trois autres personnes blessées et un nombre important de vaches emportées.