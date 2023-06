Congo-Kinshasa: Itui - 4 groupes armés décident de cesser les violences

Quatre groupes armés locaux actifs en Ituri ont pris l'engagement, jeudi 1er juin à Aru-Centre, de cesser les violences contre les civils et les forces de sécurité et de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province.

Les groupes armés suivants ont pris cet engagement à l'issue du dialogue qui s'est tenu à Aru-Centre, à 260 kilomètres au nord de la ville de Bunia :

Force de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI)

Front patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC)

Coopérative pour le développement du Congo (CODECO)

Zaïre

Ces assises ont réuni les leaders de quatre milices, les représentants des différentes communautés et les autorités provinciales.

Durant trois jours, les leaders de ces groupes armés ont échangé sur leurs différends en vue de trouver des solutions durables.

Au terme de cette rencontre, organisée par le gouvernement provincial avec l'appui de la MONUSCO, ces seigneurs de guerre ont pris l'engagement de cesser les hostilités en Ituri et ne plus commettre des violences contre des paisibles citoyens et les forces de défense.

Ils se sont également engagés à matérialiser l'adhésion au programme de PDDRC-S et de ne pas communautariser les violences. Ils ont résolu de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, de favoriser le retour des déplacés et des réfugiés dans leurs milieux d'origine, à ne pas porter les armes ou tout indice militaire et de ne plus céder à toutes influences, manipulations visant à perturber la paix, la sécurité et la cohésion sociale en Ituri.

Une feuille de route a été établie pour le suivi de la mise en oeuvre de ces différentes résolutions.

Les acteurs de la société civile plaident pour le respect de leur engagement pour que la paix soit effective en Ituri.