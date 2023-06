Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - Les Congolais invités à recycler les déchets plastiques

Dans le cadre de la célébration, le 5 juin, de la Journée mondiale de l'environnement, la ministre de l'Environnement, du Developpement Durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a rendu public un message demandant aux Congolais et autres acteurs de la société d'intensifier la lutte contre le changement climatique, à travers la mise en place des projets incluant la collecte, le tri, le transport, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets.

La solution pour l'élimination des déchets, à en croire la ministre Arlette Soudan-Nonault, c'est de promouvoir une économie circulaire dans laquelle le plastique sera réutilisé au lieu d'être jeté. Elle a ainsi invité les collectivités locales à élaborer des plans de gestion écologique incluant la collecte, le tri, le transport, le recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Chacun doit prendre conscience qu'en jetant une bouteille d'eau vide ou un sachet plastique usagé dans la nature, c'est un peu de l'avenir de nos enfants que nous hypothéquons. C'est par la conjugaison des efforts de tous que, collectivement, nous parviendrons à une véritable mobilisation contre cette bombe à retardement qu'est la pollution plastique. Une mobilisation dont nous aurons bien besoin si nous voulons éviter que l'Afrique devienne la poubelle du monde vers laquelle les pays riches se tournent pour se débarrasser de leurs déchets plastiques, comme ils le font déjà pour leurs composants électriques et électroniques usagés », a déclaré Arlette Soudan-Nonault.

Placée sur le thème du combat contre la pollution plastique, cette journée lance un alerte puisque, selon la ministre, l'état des lieux global de la pollution plastique parle de lui-même. « Au rythme actuel, elle devrait tripler d'ici à 2050 et générer près de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les déchets plastiques représentent 85% de tous les déchets marins et on estime que dans deux ou trois décennies, il y aura dans les océans, les lacs et les fleuves, plus de plastique que de poissons. En Afrique, ce sont 165 millions de tonnes de plastique qui arriveront en fin de vie dans les dix ans », a déploré Arlette Soudan-Nonault.

Elle a, par ailleurs, rappelé les efforts du gouvernement à travers l'impulsion du président Denis Sassou N'Guesso dans la protection, notamment le décret en date du 20 juillet 2011, qui fait du Congo l'un des premiers pays du continent africain à interdire l'importation, la production et la commercialisation des sachets et films en plastique à usage unique.

La coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo a demandé aux autorités concernées, préfets, sous-préfets, douaniers, fonctionnaires chargés du contrôle des normes de consommation et de l'hygiène publique à appliquer strictement ledit décret.

Célébrée le 5 juin de chaque année depuis cinquante ans, la Journée mondiale de l'environnement, a estimé Arlette Soudan-Nonault, est une opportunité pour les États, mais aussi pour chacune et chacun de penser à la préservation de l'environnement comme seul et unique moyen de garantir le mieux être et la survie des générations futures.

Notons que le gouvernement avec ses partenaires organisent, le 10 juin, la grande marche verte. Les préparatifs de cette journée dédiée à l'environnement ont déjà débuté.