Congo-Brazzaville: La Basilique Sainte-Anne du Congo prépare son 80e anniversaire

La basilique Sainte-Anne a totalisé, cette année, ses quatre-vingts ans d'existence et l'événement sera célébré avec faste courant ce mois-ci. Les travaux de rénovation de l'édifice, lancés par l'épiscopat avec l'appui du député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérald Bokilo, seront achevés le 10 juin afin de lui donner un nouvel éclat.

Construite par l'architecte Roger Erell entre 1943 et 1949, la mythique basilique Sainte-Anne du Congo, patrimoine de l'Eglise catholique, va fêter son 80e anniversaire en grande pompe. Pour ce faire, l'épiscopat a lancé les grands travaux de réhabilitation de l'emblématique paroisse en vue de lui vêtir d'une nouvelle robe digne de son anniversaire.

Les travaux déjà en cours depuis le 2 juin portent essentiellement sur le repeint intégral de l'intérieur de la paroisse et la réfection des murs présentant des anomalies ainsi que d'autres aspects techniques. L'objectif est de donner à cet édifice religieux classé au patrimoine de l'Unesco une image plus propre et actuelle devant la foule ainsi que les touristes qui prendront part à la célébration de cet anniversaire.

« Cette année, la basilique Sainte-Anne célèbre ses quatre-vingts ans, et les travaux lancés depuis hier vont permettre de redonner l'éclat à la plus grande paroisse de Brazzaville, qui est l'image de la nation et de l'Eglise du Congo. Les travaux de rénovation sont initiés par l'effort des chrétiens avec l'appui du député de Poto-Poto 1. Ils ont débuté il y a deux jours mais doivent prendre fin au plus tard le 10 juin, car le lendemain nous aurons des manifestations », a souligné l'abbé François Sékiéssé, vicaire paroissial de la basilique Sainte-Anne du Congo.

Pour le député de la première circonscription de Poto-Poto, la rénovation de la basilique Sainte-Anne est un motif de satisfaction, d'autant plus qu'elle fait la fierté de la ville de Brazzaville et surtout de l'ensemble de l'arrondissement.

« Nous sommes venus visiter les travaux de réhabilitation de la basilique Sainte-Anne, prélude à la célébration de son 80e anniversaire. En tant que député de Poto-Poto, il fallait que j'apporte ma contribution à la réfection de ce patrimoine afin de préparer au mieux ce grand événement qui pointe à l'horizon. Depuis l'enfance, nous venions prier ici avec les parents, donc nous nous sentons comme chez nous ici », a indiqué Rick Gerald Bokilo.

Il était accompagné du 2e vice-président du Sénat, Gabriel Ondongo, et de trois de ses collègues députés.