Congo-Brazzaville: Et le Congo s'imposa ...

Rien finalement ne rend mieux compte de l'influence grandissante du Congo sur le plan diplomatique, entendu au sens large, que le long, très long séjour de travail que vient d'effectuer, à Paris, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, accompagné par plusieurs membres de son gouvernement. Organisée dans le temps difficile que nous vivons où l'Europe et la France en particulier doivent mieux protéger leurs intérêts face aux autres grandes puissances de la planète, cette visite a resserré des liens historiques et relancé une coopération multiforme dont les effets seront à coup sûr très positifs.

Témoignent de ce rapprochement les trois événements qui ont marqué le séjour du chef du gouvernement congolais :

° La visite symbolique d'Anatole Collinet Makosso au siège de la Fondation de Gaulle, en plein coeur de Paris, qui a permis un long et utile entretien avec Hervé Gaymard, son président, et qui a jeté les bases de nouveaux échanges sur l'Histoire commune de la France et de l'Afrique centrale.

° Le lancement de la onzième édition du Festival panafricain de musique au siège de l'Unesco, festival qui se déroulera à Brazzaville du 15 au 22 juillet, avec au coeur de ce grand événement culturel la rumba congolaise qui se trouve désormais en très bonne place dans le capital culturel de l'Afrique.

° L'entretien que le Premier ministre congolais a eu, vendredi, avec Elisabeth Borne, Première ministre française, à l'Hôtel Matignon, et qui a permis un échange sur les questions essentielles de ce temps, parmi lesquelles figure en bonne place la résolution des conflits qui fragilisent le Bassin du Congo.

Des nombreux, très nombreux entretiens qui ont quadrillé les rencontres entre Anatole Collinet Makosso et des personnalités françaises mais aussi avec les ministres, les diplomates et les hauts fonctionnaires qui l'accompagnaient ressort l'idée aussi claire que simple selon laquelle une nouvelle forme de coopération va à coup sûr se mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Avec, en très bonne place, l'art et la culture, la communication, l'agriculture et le commerce, la protection de la nature, la sécurité régionale, la prévention et la gestion des crises régionales.

Autant de sujets essentiels que les deux présidents, Denis Sassou N'Guesso et Emmanuel Macron, aborderont lorsqu'ils se réuniront prochainement à Paris et qui se trouvent désormais au coeur de la coopération qui se dessine entre la France et le Congo mais aussi entre l'Europe et l'Afrique centrale.

Dans ce contexte très particulier, nous conseillons vivement à nos lecteurs de lire avec la plus grande attention, dans ce numéro des Dépêches de Brazzaville et du Courrier de Kinshasa, le discours qui a marqué, vendredi, l'installation d'Anatole Collinet Makosso à l'Académie des sciences d'Outre-Mer. Le message qu'il transmet est, en effet, stratégique à tous égards.