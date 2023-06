Congo-Brazzaville: Arts plastiques - Alfred Monique Ondzé recycle 'la coque de noix de coco' pour protéger l'environnement

Dans le cadre de la protection environnementale, l'artiste peintre, sculpteur Alfred Monique Ondzé, vient de créer un nouveau concept, " Une sculpture à base de la coque de la noix de coco". Ce concept ayant pour base le recyclage voit le jour à l'orée de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin de chaque année.

Après sa participation à la 119e édition de la foire de Paris qui s'est tenue à la Porte de Versailles, du 27 avril au 8 mai dernier, Alfred Monique Ondzé vient de prendre part au salon de l'entrepreneuriat féminin au Congo, du 20 au 27 mai, à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, sur le thème « Boostons ensemble la créativité féminine pour un Congo meilleur ». C'est dans la ville côtière qu'elle a eu l'ingénieuse inspiration de réaliser les oeuvres d'art à partir des objets jetés, une sorte de recyclage. « En me baladant sur la côte et un peu partout dans la ville océane, j'ai constaté que nous avons beaucoup de noix de coco. J'ai compris qu'il y a beaucoup à recycler là-bas et si on peut mettre la main à la pâte, on ne devrait plus les jeter par-ci, par-là, mais plutôt les recycler et faire des objets d'art avec, voire même vendre et promouvoir de l'emploi. Donc, mon art permet de promouvoir l'emploi et protéger l'environnement », a-t-elle expliqué.

Alfred Monique Ondzé a dit qu'elle fait de l'artisanat de récupération pour montrer que rien ne se perd, tout se transforme. « Le premier tableau que j'ai réalisé, c'était un masque sur un lit des herbes sèches et des bordures. Il est décoré avec les graines de courge. Les herbes généralement on les brûle ou on les enfouit au sol pour les brûler. Cet art permet toujours de garder notre environnement propre et nous empêche aussi de polluer l'air. Cet art nous aide aussi à avoir notre pain quotidien, bref cela offre des emplois », a-t-elle déclaré. En effet, a-t-elle poursuivi, ce genre d'artisanat permet, par exemple, de créer au moins quatre emplois. Le premier amène à la menuiserie, le deuxième aux récolteurs, le troisième aux sécheurs, et le quatrième aux décorateurs.

Son tableau de noix de coco, elle l'a intitulé " Le cri de la nature", parce que c'est une tête en forme de noix de coco qui pleure et qui a des larmes de sang. Elle pleure tout simplement parce que la nature n'est pas respectée, pour la simple raison que l'on jette des objets un peu partout dans l'eau. Alors que quand on jette certains objets dans l'eau, on pollue l'eau et on favorise la disparition de certaines créatures qui y vivent.

Elle a réalisé également un tableau sur le recyclage du plastique. « J'ai constaté que dans les caniveaux, dans nos ruelles, les gens jettent des plastiques et d'autres prennent le soin de les enfouir au sol . C'est une pratique qui n'est pas du tout normale. Pour ce faire, j'ai proposé un tableau fait avec du plastique. C'est un aigle, un serpent et un aiglon. Ce tableau signifie tout simplement que l'aigle est en train de sauver l'aiglon des griffes du serpent. En recyclant, on ne peut pas avoir faim, on réduit le chômage. Le recyclage permet de protéger la nature, parce que lorsqu'elle n'est pas protégée, il y a beaucoup de dégâts », a indiqué l'artiste Alfred Monique Ondzé.