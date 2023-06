Congo-Brazzaville: Fécofa - Le Conor établit un classement cumulé des clubs sur quatre saisons précédentes

Le classement cumulé des clubs dressé par le comité de normalisation de la Fédération congolaise place en premier Mazembe suivi de V.Club, du Daring Club Motema Pembe (DCMP) et de l'AS Maniema, quatre clubs qui représenteront certainement le pays aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF).

Le Comité de normalisation (Conor) de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a officiellement annulé le championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) pour la saison 2022-2023, tout en dressant le classement cumulé des clubs de la Linafoot. L'actuelle direction de la Fécofa, chargée d'organiser les élections et d'expédier les affaires courantes, s'est basée sur certains faits et situations dans la prise de cette décision, notamment l'impossibilité pour la Linafoot de terminer le championnat de la saison 2022-2023 à la suite de l'arrêt de la prise en charge par le gouvernement des frais de transport aériens des clubs, les difficultés pour certains clubs de prendre en charge les frais de transport aérien des membres de leurs équipes.

Le Conor a considéré, par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023 entre la Linafoot et l'Amicale des dirigeants des clubs de football du Congo (Adfco) portant proposition d'arrêt définitif des championnats de cette saison à cause du manque des moyens financiers pouvant aider aux déplacements des clubs et des officiels, d'une part, et d'autre part parce qu'il ne reste plus assez de temps pour organiser les matchs restants de la manche aller au 31 mai 2023. Le dernier point argumentaire du Conor pour sa prise de décision, c'est la nécessité de procéder au classement des clubs de la Ligue 1 de la Linafoot en tenant compte du fait que la saison 2021-2022 n'était pas non plus arrivée à terme, mais que ses résultats avaient été validés du fait que tous les clubs avaient joué le même nombre de matches.

En tenant compte des résultats sportifs des clubs pour une période récente et représentative, à savoir les trois dernières autres saisons complétement jouées et validées, le Conor a donc établi un classement de la saison 2022-2023. « Le classement à prendre en compte pour la Linafoot Ligue 1 pour la saison 2022-2023 est le résultat des points cumulés des quatre saisons validées, à savoir les saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 », indique l'article 2 de la décision du Conor prise à ce sujet.

Classement cumulé des clubs

TP Mazembe est classé premier avec un cumul de 256 points sur les quatre saisons prises en compte. L'AS V.Club est deuxième avec un cumul de 244 points, devant l'AS Maniema Union dont le total de points sur les quatre saisons est de 210 points. Daring Club Motema Pembe (DCMP) se retrouve en quatrième position avec 180 points, suivi du FC Saint-Eloi Lupopo avec 161 points. Dans la suite de ce classement, on retrouve la Jeunesse sportive Groupe Bazano (134 points), Sa Majesté Sanga Balende (130 points), Académique Club Rangers (128 points), Cercle Sportif Don Bosco (126 points), FC Renaissance du Congo (124 points), AS Dauphins Noirs (110 points), FC Lubumbashi (101 points), FC Simba (67 points), Racing Club de Kinshasa (59 points), FC Blessing (59 points), Jeunesse Sportive de Kinshasa (40 points), US Panda (24 points), Etoile du Kivu (22 points), AC Kuya Sport (19 points) et US Tshinkunku (15 points). Selon ce classement, les quatre clubs devant prendre part aux compétitions africaines interclubs sont donc Mazembe et V.Club en Ligue des champions, Maniema Union et DCMP en Coupe de la Conféderation.