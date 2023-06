Algérie: La Syrie salue les efforts de l'Algérie en matière de rassemblement des rangs arabes

DAMAS — Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Miqdad, a salué le rôle de l'Algérie en matière de rassemblement des rangs arabes et les efforts qui ont été couronnés du retour de son pays à la Ligue arabe.

Cette déclaration a été faite alors que le président Syrien, Bachar Al-Assad remettait à l'ambassadeur d'Algérie à Damas, Lahcen Touhami, la médaille de l'Ordre du mérite syrien, grade d'excellence, en reconnaissance de ses efforts pour le développement des relations algéro-syriennes, lors d'une cérémonie d'adieu organisée par le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés suite à la fin de sa mission en Syrie, a rapporté l'Agence de presse syrienne (SANA).

A cette occasion, ajoute la même source, M. Miqdad a salué les développements survenus dans le monde arabe et leurs répercussions sur la promotion de l'action arabe commune et la coopération entre les pays arabes, au mieux des intérêts communs, mettant en évidence "le rôle nationaliste de l'Algérie et ses efforts pour le rassemblement des rangs arabes".

Le chef de la diplomatie syrienne a également souligné la profondeur et la solidité des relations historiques entre la Syrie et l'Algérie et entre les deux peuples frères, ainsi que leur engagement commun en matière de lutte contre le terrorisme.