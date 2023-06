Algérie: Foot/Ligue 2 - L'ES Ben Aknoun dans la cour des grands

ALGER — Au bout d'une saison hors du commun, la valeureuse équipe de l'Etoile sportive de Ben Aknoun a validé son accession historique en Ligue 1 Mobilis, en s'imposant vendredi à Alger devant l'ES Mostaganem (1-0), pour le compte de la 30e et dernière journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Ouest.

Au coude à coude avec l'ES Mostaganem durant toute la saison, les joueurs de Ben Aknoun ont su maitriser cette ultime confrontation aux allures d'une "Finale" pour accéder à l'élite du football national et offrir au club fondé en 1935, une accession fêtée dignement avec leurs supporteurs à la place du Lycée El Mokarani de Ben Aknoun.

Après une première mi-temps bouclée sur le score de 0 à 0, le onze de l'Etoile a trouvé la faille en début de seconde période sur un corner bien botté côté droit par Bencherifa qui a trouvé la tête de Larbaoui (56e).

Par la suite, "Hachoud and co" ont failli aggraver la marque une nouvelle fois sur corner mais le gardien de but de Mostaganem a été vigilant sur sa ligne. Solide défensivement et bien organisé avec un bloc bien compact, les joueurs de Ben Aknoun sont parvenus à tenir le score jusqu'au coup de sifflet final.

Regroupés à la place du "Lycée", les nombreux supporteurs de Ben Aknoun vêtus aux couleurs Rouge et Noir du club, ont donné de la voix dès le coup de sifflet final, créant de belles images de joie et célébrant en communion cette accession avec les joueurs.

Lire aussi: Ligue 2 (30e et dernière journée): L'ES Ben Aknoun en Ligue 1, le MC Saida en inter-régions

Ancien défenseur de l'ESBA dans les années 1980, Kamel Kareche n'aurait raté ce match pour rien au monde : "J'ai attendu ce moment durant toute ma vie. C'est extraordinaire d'assister à l'accession du club de mon quartier. C'est indescriptible. Un grand bravo aux joueurs, aux membres du staff technique et à l'équipe dirigeante", a-t-il déclaré à l'APS.

De son côté le président du club, Kamel Meberbeche, s'est dit fier du parcours de son équipe estimant que l'ESBA a mérité cette accession après une saison hors du commun.

A l'issue de cette ultime journée, l'ESBA termine en tête du groupe "Centre-Ouest" avec un total de 69 points, devant son adversaire du jour, l'ESM (2e - 65 pts).

L'ESBA est le second promu en Ligue 1 Mobilis après l'US Souf, champion du groupe "Centre-Est" qui réalise également une accession historique.

Déclarations à l'issue de l'accession historique de l'ES Ben Aknoun en Ligue 1 Mobilis

Abdenour Bousbia (Entraineur de l'ES Ben Aknoun): "Nous avons abordé cette rencontre avec beaucoup de détermination et de volonté pour réaliser cette accession en Ligue 1. Les joueurs ont bien appliqué les consignes d'avant match et nous sommes parvenus logiquement à inscrire un but en début de deuxième mi-temps. Je suis fier d'avoir participé à cette accession qui est le fruit d'un long processus. J'ai toujours cru en nos chances d'accession depuis le début de saison et les joueurs ont amplement mérité de faire partie de l'élite du football national. Je dédie cette accession à toutes les personnes qui nous ont aidé durant toute la saison et les supporteurs de l'ES Ben Aknoun".

Abderrahmane Hachoud (Défenseur - ES Ben Aknoun): "Depuis mon arrivée à Ben Aknoun j'ai cru en nos chances d'accéder en Ligue 1. Nous avons un groupe solide avec des jeunes joueurs encadrés par un staff technique et des dirigeants ambitieux. Nous avons dominé notre groupe durant toute la saison et cette victoire vient récompenser le travail effectué durant toute la saison. Un grand merci à tous nos supporteurs et tous les habitants de Ben Aknoun, qui m'ont toujours considéré comme un des leurs".

Ahmed Amine Larbaoui (Attaquant - ES Ben Aknoun): "C'est une grande fierté d'appartenir à ce groupe de joueurs, qui a toujours cru à ses chances d'accession depuis le début. J'étais persuadé de réussir à marquer lors de cette ultime confrontation et quand l'occasion s'est présentée sur corner je n'ai pas raté le cadre. Un grand merci à nos supporteurs qui nous ont soutenu durant toute la saison".

Hadj Bouguèche (Attaquant - ES Ben Aknoun): "Je suis très content d'avoir participé à cette accession historique de l'ES Ben Aknoun. J'ai rejoint l'équipe en cours de saison et dès mon arrivée, j'ai senti cette volonté de parvenir à l'accession que se soit chez les joueurs ou le staff technique. Nous avons continué à travailler très dur pour atteindre cet objectif et nous avons réalisé cette performance au bout de la dernière journée. Un grand merci à nos supporteurs et bravo à l'équipe dirigeante".