Maroc: Le plus grand salon de la technologie et des startups en Afrique a fermé ses portes

Marrakech — GITEX Africa, un rendez-vous dorénavant annuel

Tenue sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la première édition du GITEX Africa Morocco a fermé ses portes vendredi 2 juin à Marrakech, après trois jours d'intenses travaux.

D'ores et déjà lieu de rencontres et d'échanges par excellence entre les participants, leaders technologiques, délégations gouvernementales, startups, investisseurs et pôles d'innovation mondiaux, ce rendez-vous est appelé à devenir incontournable de l'avis des exposants.

Il faut dire que les 900 entreprises exposantes et startups qui ont participé à cette édition inaugurale, organisée par l'Agence de développement du digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, n'ont pas tari d'éloges quant à l'intérêt de leur présence en ce lieu.

Outre le fait qu'elle vise à accélérer les opportunités d'investissement à travers le continent africain, comme l'ont rappelé à maintes reprises les organisateurs, cette messe de la technologie a tout d'abord permis aux uns et aux autres de se connecter afin d'accélérer, collaborer et explorer de nouvelles opportunités.

Comme cela a été le cas pour bien de jeunes professionnels marocains, fortement représentés à ce salon qui deviendra annuel pour les dix prochaines années, comme l'a souligné le DG de l'Agence de développement du digital, Mohamed Idrissi Meliani.

Des jeunes dont les stands n'ont pas manqué d'ambiance, comprendre échanges professionnels autour des solutions, services et innovations aussi originaux que pratiques pour le pays et le continent.

L'occasion pour les nombreux visiteurs et surtout les investisseurs venus des quatre coins du monde d'apprécier des jeunes compétences, le savoir-faire et l'expertise ne laissent pas indifférent et qui savent, pertinemment, ce que représente ce haut lieu de la technologie africaine : une porte ouverte sur un marché aux opportunités illimitées.

Promouvoir l'économie numérique et renforcer l'engagement dans la société des technologies de l'information et de la communication. Tels sont quelques-uns des nombreux objectifs du GITEX Africa.

Des objectifs fort louables et, tout bien considéré, réalisables, qui n'ont pas échappé aux grandes entreprises technologiques, aux startups et aux organismes gouvernementaux ayant pris part à cet important rassemblement.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence très remarquée des entreprises dont 80% exposaient pour la première fois au continent africain, des startups et des délégations venant d'une centaine de pays à cette première édition du GITEX Africa Morocco a foncièrement contribué au succès de cette édition.

Il faut dire qu'au lendemain de l'inauguration, les entreprises exposantes n'ont cessé de multiplier les échanges et les démonstrations pour capter l'attention des visiteurs, professionnels et investisseurs afin de faire valoir leurs services, solutions, produits ou applications. Un exercice à la fois complexe et efficace qui a au final marqué cette édition.

Soulignons qu'outre les nombreuses recommandations et promesses faites dans le cadre des conférences organisées en marge du salon, plusieurs conventions ont été signées en marge de cette édition, en vue de renforcer la coopération dans le domaine numérique, mettre en oeuvre de la phase pilote du projet «JobInTech», accompagner et renforcer les capacités des ressources humaines en matière de protection des données à caractère personnel, simplifier et digitaliser les parcours usagers, promouvoir l'inclusion financière grâce à l'essor de la fintech, etc.

En plus de la signature d'un mémorandum d'entente pour la construction au Maroc de la première Gigafactory d'Afrique, entre le gouvernement marocain et le groupe sino-européen « GOTION High-Tech ».

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture de ce salon avait été rehaussée par la présence de plusieurs autorités et personnalités dont le Chef du gouvernement, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, le ministre d'Etat de l'Intelligence artificielle des Emirats Arabes Unis, le président de la CGEM ainsi que le DG de l'ADD, entre autres.