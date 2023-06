Sénégal: Aliou Cissé - Le technicien sénégalais réclame plus de patiente aux jeunes

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a publié sa liste de 26 joueurs pour la prochaine journée des éliminatoires de la CAN 2023 et le match contre le Brésil en amical. Réclamés en sélection, les jeunes de diverses catégories doivent patienter selon Aliou Cissé.

« Je voudrais d'abord les féliciter, les techniciens Malick Daff et Saliou (sélectionneur U17), être champions d'Afrique se fête, ils le savent. Ce sont de bons joueurs et bien sûr, ils ont du potentiel. Maintenant, seul le potentiel ne suffit pas. Je crois qu'aujourd'hui tous ces joueurs-là, que ce soit les U17 et les U20, nous connaissons leurs parcours parce que nous les suivons depuis un bon bout de temps... On a dit que ce sont les meilleurs qui seront avec l'équipe nationale A. Et d'ailleurs, cela a commencé avec des garçons comme Pape Matar Sarr, Ismaila Sarr, Krepin Diatta, qui faisaient partie de cette catégorie et on les avait ramené très tôt » a déclaré le technicien.

Avant d'ajouter : « Bien sûr, il ne faut pas se leurrer. On est conscient aussi qu'être Champion d'Afrique à 20 ans c'est très bien, il faut continuer. Mais ce qui est bien aussi c'est d'être champion avec l'équipe senior. Pour cela, il faut travailler. Ils ont une marge de progression. Rien n'est encore fait pour eux. Ce n'est pas parce qu'on est champion d'Afrique qu'on sera professionnel. Et cela, je pense aussi que nous techniciens, il faut qu'on revienne et qu'on touche le doigt sur cela. Mais, nous sommes conscients du potentiel que le Sénégal a aujourd'hui et petit à petit les meilleurs d'entre eux bien sûr arriveront avec l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. »