Tunisie: ESS - Retrouver le goût de la victoire

Le leader étoilé affronte la lanterne rouge à Sousse dans un duel des extrêmes où les locaux sont logiquement favoris.

Il ne faut surtout pas sous-estimer l'US Tataouine aujourd'hui. Respecter l'adversaire et tout donner pour ne pas nourrir des regrets après coup : tel est le leitmotiv actuel du onze de Faouzi Benzarti. Avec la réception de l'US Tataouine, au moment où l'équipe peine à s'imposer, c'est la meilleure occasion de redécoller pour retrouver le goût de la victoire.

En face, c'est a priori un adversaire abordable que l'ESS a battu à trois reprises cette saison, un adversaire qui ne se présentera cependant pas en victime expiatoire. Côté étoilé, l'opportunité est donc trop belle pour ne pas la saisir au vol, histoire de se relancer surtout. Il faut que le groupe étoilé envisage la victoire et allie le résultat et la manière dans cette opposition qui aura pour théâtre l'Olimpico. C'est véritablement un match bonus et 3 points qui tendent les bras à l'ESS face à une équipe qui a encaissé la bagatelle de 20 buts lors des play-offs, quasiment condamnée à y demeurer sans être reléguée...

Pour peu que l'efficacité soit au rendez-vous

Tous les voyants sont au vert parce que l'ESS n'a subi qu'une seule défaite et un seul match nul en 10 rencontres à domicile cette saison.

Mieux encore, au cours de ces play-offs, c'est un carton plein à ce niveau avec une Etoile qui affiche un ratio de 3/3 en termes de victoires à Sousse. Pour peu que les attaquants retrouvent leur lucidité et leur efficacité devant, tout peut être mis à profit. On comptera donc cet après-midi sur Abid, Jaziri, Abdelli et Boutmène pour sortir de leur mutisme et faire voler en éclats la cage de l'US Tataouine. Parce que Vinny, en baisse de régime, a été mis sur le banc, Chamakhi inefficace à Sfax, Aly Soumah qui ne dispose pas de la confiance du coach et Raki Aouani mis à la disposition des U20, les Etoilés devront puiser dans leurs ressources pour s'imposer. La formation qui va débuter le match sera donc à coup sûr à vocation offensive avec un trident offensif constitué d'Oussama Abid, qui doit retrouver sa verve, Assil Jaziri et sans doute Zinedine Boutmène ou Youcef Abdelli.

Au poste de gardien de but, le coach Faouzi Benzarti peut se permettre de relancer le vétéran Balbouli dans les cages pour assurer derrière et mettre plus de pression sur Ali Jemal. En défense, Boughattas, Ghedamsi et Hamza Jelassi ont la préférence de Benzarti sauf si ce dernier veut relancer un autre défenseur. La défection d'Alaya Brigui, lors du Classico de Sfax, a atténué le mordant offensif du côté droit. Au milieu du terrain, Soumaila Sidibé et Jacques Mbé sont amenés à récupérer et relancer rapidement devant. Yassine Chikhaoui, qui continue de s'entraîner avec le groupe, doit avoir la possibilité de mener les siens vers la victoire, grâce à son expérience.

La course au podium est totalement relancée avec 4 équipes dans un mouchoir de 5 points. Et pour l'ESS, une nouvelle victoire contre l'UST peut tout de même augurer une place sur le podium et une qualification en Coupe africaine des clubs. L'équipe garde son destin entre ses mains et doit regarder devant en jetant un coup d'oeil sur le rétroviseur, à savoir un regard sur ses poursuivants immédiats qui restent menaçants.